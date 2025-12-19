ANSA/Asia: Tres muertos en un ataque con cuchillo en el centro de Taipéi

Por Francesco Rodella.

El número de muertos asciende a tres personas, incluido el presunto autor de los atentados, que tuvieron lugar cerca de dos estaciones de metro.

"El sospechoso saltó de un edificio mientras lo perseguía la policía", explicó el alcalde de la capital de Taiwán.

Las autoridades locales también informaron de al menos cinco heridos.

El incidente ocurrió en un momento de intensa actividad diaria para los residentes de Taipéi, una ciudad poco acostumbrada a actos de violencia graves.

"En un período muy breve, se produjeron ataques deliberados contra residentes a la salida de la estación de Taipéi y cerca de la estación de metro de Zhongshan", anunció el primer ministro de Taiwán, Cho Jung-tai.

El primer ministro no dio más detalles sobre los motivos de los ataques, pero los describió como "un acto deliberado" perpetrado "por la misma persona" contra objetivos aleatorios.

Según medios locales, el sospechoso es Chang Wen, de 27 años, quien ya está siendo investigado por la fiscalía por no haberse presentado al servicio militar obligatorio.

De acuerdo con testigos, el joven actuó portando un chaleco antibalas, una máscara, un cuchillo de hoja larga, bombas de humo y cócteles molotov.

El agresor primero atacó a varias personas en la estación de Taipéi y luego repitió sus ataques a poca distancia, cerca del centro comercial Eslite Spectrum Nanx, próximo a la estación de Zhongshan.

Mientras la policía intentaba reducirlo, presuntamente saltó desde el sexto piso del edificio.

Las autoridades taiwanesas anunciaron un aumento de las medidas de seguridad en toda la isla.

En Taipéi, el incidente recordó a uno ocurrido en 2014, en el que un hombre mató a cuatro personas con un cuchillo, también en el metro, y posteriormente fue condenado a muerte y ejecutado en 2016. (ANSA).