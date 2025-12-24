ANSA/Brasil: Bolsonaro hospitalizado, mañana será operado

El expresidente llegó en un convoy de autos negros escoltados por motocicletas al estacionamiento del hospital DF Star antes de la cirugía, prevista para el jueves, sin que esté claro hasta cuándo permanecerá hospitalizado.

El permiso para salir de prisión otorgado por el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, quien supervisó el juicio de Bolsonaro, se produce después de que una revisión pericial la semana pasada declarara que la operación era médicamente necesaria.

Bolsonaro, de 70 años, ha lidiado con problemas de salud desde que fue apuñalado en el estómago durante la campaña presidencial de 2018. Recientemente, le diagnosticaron cáncer de piel.

Su cirugía del jueves reparará una hernia inguinal, una protuberancia en el área de la ingle debido a un desgarro en los músculos abdominales. Bolsonaro se había sometido a otra cirugía en el DF Star en abril.

El expresidente comenzó a cumplir una condena de 27 años a finales de noviembre en la sede de la policía federal en Brasilia.

En el cargo entre 2019 y 2022, fue condenado a prisión por el Supremo Tribunal Federal en septiembre tras ser declarado culpable de liderar un complot para impedir la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su permanencia en el poder. Ha mantenido su inocencia, declarando ser víctima de persecución política.

Moraes ordenó un importante dispositivo de seguridad para rodear al expresidente durante su hospitalización. Dos policías estarán apostados las 24 horas del día frente a su habitación, donde está prohibido el uso de teléfonos móviles y ordenadores.

La esposa de Bolsonaro, Michelle, está autorizada a acompañarlo durante su hospitalización, pero no sus hijos. Uno de ellos, Carlos Bolsonaro, exconcejal de Río de Janeiro, se presentó, no obstante, en la entrada del hospital para "enviarle buenas energías" a su padre. "Si logro verlo, será un maravilloso regalo de Navidad", declaró a la prensa poco antes de que el ex jefe de Estado llegara al hospital.

El hijo mayor, el senador Flavio Bolsonaro, anunció recientemente su candidatura a las elecciones presidenciales de octubre de 2026, alegando que su padre lo había designado como su sucesor.

La semana pasada, el Parlamento, de mayoría conservadora, aprobó una ley que podría reducir la pena de prisión de Bolsonaro a poco más de dos años. Lula afirma que pretende vetar la ley, pero el Parlamento tendrá la última palabra, ya que tiene derecho a anular un veto presidencial. (ANSA).