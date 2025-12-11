ANSA/Brasil: Embajador Lospennato, sede diplomática en Brasilia, la casa de Italia

Gracias también a los numerosos viajes de los últimos dieciocho meses —en los que visitaron Brasil, además del presidente de la República y la presidenta del Consejo, varios ministros y no pocos CEO de grandes compañías italianas— parece haberse consolidado la idea de que Brasil, y en particular Brasilia, son un nodo estratégico que debe ser atendido.

En esta línea, explica el diplomático en una entrevista con ANSA, varias instituciones italianas están a punto de instalarse en la embajada, empezando por la ENIT (que trasladará su sede desde San PabloÆo Paulo); también lo hará la Cámara de Comercio Italiana de San Pablo, la más importante del país, para facilitar las tareas de lobby de las cientos de empresas asociadas.

Incluso Confindustria abrirá en 2026 una "antena" en la sede diseñada por el arquitecto Pierluigi Nervi.

"Por primera vez, la Embajada se convertirá realmente en una suerte de Casa de Italia. Gracias a las importantes remodelaciones —dos años de obras— que modificaron y liberaron varios espacios, podremos alojar sus oficinas", destaca Cortese.

Una novedad de enorme importancia y con un fuerte potencial económico y comercial, en línea con el gran esfuerzo —también organizativo— que el ministro Tajani y la Cancillería italiana llevan adelante para diversificar mercados e impulsar las exportaciones y las inversiones italianas en el exterior.

"En Brasil, a mi juicio, hay un terreno muy fértil. Basta pensar en los 32 millones de descendientes de italianos, las más de 1.100 empresas italianas activas en el país y los US$11.000 millones de intercambio comercial del año pasado (casi US$6.500 millones en exportaciones italianas contra US$4.500 millones de Brasil). Y no olvidemos que Brasilia es hoy la tercera ciudad del país, con sus 5 millones de habitantes, y tiene el mayor ingreso per cápita entre las grandes urbes brasileñas; además de ser, como siempre, el corazón de la vida política".

La Embajada se convertirá así en el corazón de los encuentros entre los dos países, sus economías y sus culturas, con un rol cada vez más protagónico.

"Ya este año tuvimos muchísimos eventos de promoción de Italia y de sus empresas. El más reciente, por ejemplo, fue un importante evento con TIM, que desde la embajada, en conexión directa con la Antártida, anunció la provisión de 5G para la Estación Comandante Ferraz de la Marina brasileña. Un encuentro que despertó enorme curiosidad: participaron nada menos que cuatro ministros del Gobierno brasileño, varios altos mandos de la Defensa y representantes del mundo científico y académico".

Cortese recuerda, además, que en Brasilia están presentes casi todas las embajadas europeas, junto con una amplia delegación de la Unión Europea, lo que abre la posibilidad de generar sinergias, también de cara a los proyectos e inversiones del Global Gateway europeo.

En Brasil, estos se concentrarán en centros de datos alimentados con energías renovables; la digitalización de áreas remotas como la Amazonia; el desarrollo de una cadena sustentable para la explotación de tierras raras, entre otras iniciativas. Todos estos temas estarán sobre la mesa del Foro Empresarial UE-Brasil, que se realizará en abril en Río de Janeiro.

Para cerrar el año, el embajador también subraya el importante aporte de Italia a la COP30 de Belém, en continuidad con el trabajo durante el G20 bajo presidencia brasileña del año pasado.

"En la cumbre de hace pocas semanas —recuerda— contamos con la participación del vicepresidente del Consejo y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, una señal clara de nuestro interés en estas temáticas. Y el ministro de Medio Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, lideró las negociaciones y jugó un papel clave en asuntos como el calentamiento global y la deforestación, firmando incluso un acuerdo con la ministra brasileña del área, Marina Silva.

También quiero destacar el pabellón italiano Aquapra‡a, una joya de la arquitectura sostenible italiana a orillas de un majestuoso río amazónico, que —además de albergar muchos eventos paralelos de la COP— recibió a más de 25.000 visitantes en dos semanas. Un verdadero éxito. No son muchos los países que hayan tenido una presencia tan calificada como la de Italia".

Respecto a las elecciones presidenciales de 2026 en Brasil, el diplomático prefiere no hacer pronósticos. "Tenemos un año por delante —cierra—; en política, eso es una era geológica".

(ANSA).