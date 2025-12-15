ANSA/Chile: Kast y el desafío de un parlamento dividido

En el Senado, con 50 miembros, las fuerzas están literalmente empatadas tras los comicios, donde la derecha no logró plasmar el favoritismo por ir en lista separada con la coalición de derecha ChileVamos.

La derecha tendrá 25 representantes: siete de ellos del Partido Republicano (tenía solo uno), y 18 de la coalición de centroderecha ChileVamos, donde la UDI y RN perdieron varios cupos, que les hicieron perder la mayoría que tenía el sector en el actual período.

La coalición de Gobierno, con el Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Comunista entre otros partidos, estará representada también 25 senadores, incluyendo a tres regionalistas y un independiente ligados al sector.

En la Cámara de Diputados tampoco la derecha logró reflejar su avance y no consiguió los 82 cupos que proyectaban, para tener asegurado el control político del hemiciclo. En la derecha, el Partido Republicano con el pacto Cambio por Chile logró 42 representantes, superando la hegemonía de ChileVamos que obtuvo solo 34 parlamentarios. En total sumaron 76 cupos para el sector del total de 155 cupos de la cámara.

El oficialismo logró 61 cupos, con el pacto Unidad por Chile, a lo que suman otros tres representantes de colectividades regionalistas y un independiente.

La sorpresa fueron los 14 diputados y diputadas electos por el Partido de la Gente (PDG) de Franco Parisi, cuyos votos los transforman naturalmente en el partido "bisagra" para conseguir sacar adelante los proyectos.

Pero la tarea no es fácil considerando que salió electa por el PDG, con la primera mayoría nacional, la díscola y controvertida diputada Pamela Jiles, quien se prevé ejercerá un liderazgo clave entre sus pares. (ANSA).