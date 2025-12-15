ANSA/Chile: La derecha vuelve al poder con Kast, nuevo aliado para Trump

En América Latina, esta corriente busca una reedición de la Doctrina Monroe, en contraposición al creciente poder de China.

Un líder estadounidense, al que frecuentemente se ha comparado Kast, sobre todo por sus posiciones draconianas en cuanto a seguridad e inmigración, y por su narrativa polarizante.

Este triunfo ha sido celebrado también por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien expresó su interés en "cooperar" y fortalecer aún más las relaciones con Chile, una de las economías más desarrolladas de América Latina, especialmente rica en cobre y litio.

También felicitaron a Kast el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro español Pedro Sánchez, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, mientras que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirmó estar "ansioso por colaborar".

"Los primeros agradecimientos van a mi familia", declaró Kast en sus primeras palabras tras el resultado. "Quiero agradecer también a Dios", añadió, destacando el apoyo recibido de su esposa, la abogada María Pía Adriasola, y mencionando a sus nueve hijos y numerosos nietos.

"Nada sería posible sin Dios", insistió el líder de la ultraderecha, devoto marianista del movimiento Schoenstatt, quien con más de 7,2 millones de votos logró un récord histórico de sufragios en Chile, superando ampliamente la cifra del progresista Gabriel Boric.

"Esta no es una victoria personal, ni de un partido político. Aquí ha ganado Chile, y la esperanza de vivir sin miedo", afirmó Kast, quien centró gran parte de su campaña en la "sensación de inseguridad" y la "percepción de miedo", prometiendo soluciones estrictas.

Un segundo factor clave para el éxito del conservador, según analistas, fue su capacidad para moderar su postura en comparación con las dos anteriores campañas presidenciales, cuando había expresado simpatía por la dictadura de Augusto Pinochet, atacando abiertamente los derechos civiles, desde la anticoncepción hasta el aborto. En esta ocasión, sin embargo, el presidente electo, quien asumirá el cargo el 11 de marzo, prefirió eludir esos temas: "No son prioridades", dijo.

Por otro lado, la derrota de la candidata unitaria del Frente Amplio progresista, la comunista Jeannette Jara, ha abierto un debate interno dentro de la izquierda, mientras que la candidatura de Michelle Bachelet para la ONU se encuentra en suspenso. El resultado electoral ha sido interpretado por muchos como un rechazo al gobierno de Boric, con la necesidad de encontrar una nueva dirección para la izquierda.

Mientras tanto, lo que queda claro es que Kast podrá contar con una buena capacidad de gobernabilidad: las elecciones legislativas del 16 de noviembre fortalecieron los partidos de su coalición conservadora, consolidando su mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. (ANSA).