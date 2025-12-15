ANSA/Chile: La izquierda chilena tras la derrota

Si bien en su discurso tras asumir los resultados, la comunista Jara hizo hincapié en que "el camino de la unidad es el único que vale la pena" y que "no hay espacio para el desánimo", no está claro que la alianza resista el impacto de la derrota.

Hoy su exjefa de campaña, la presidente del Partido Socialista (PS) Paulina Vodanovic, descartó que el fracaso en las urnas pueda atribuirse a la candidata.

"La derrota no es de Jeannette Jara, es del sector. Ella era la candidata de nueve partidos políticos, desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista", aseguró en Radio Cooperativa.

La también senadora destacó la capacidad de Jara de adaptarse a los requerimientos del desafío. No lo mencionó, pero uno de ellos fue apartarse de las directrices oficiales del PC, en temas como el apoyo a los regímenes de Cuba y Venezuela, y de hecho es parte de la disyuntiva que enfrentará Jara en adelante.

De ganar había comprometido renunciar al PC y para algunos analistas políticos está muy claro que su liderazgo sobrepasó al partido y si quiere proyectarse, debería distanciarse.

Por otro lado, hay quienes apuntan directamente por la derrota al presidente Boric, a su partido Frente Amplio y al legado de un gobierno que asumió el mando con ánimo refundacional y tras la derrota del primer proceso constituyente devino en uno reformista y de procesos graduales.

En diciembre de 2021 Boric le ganó la presidencia al mismo Kast, reflejando el cambio político que se manifestó tras el estallido social de 2019 y que luego cristalizó en una consulta ciudadana en que un 78% apoyó una convención para elaborar una nueva Carta Magna.

Boric triunfó generando grandes expectativas de cambio, pero en septiembre de 2022 un sorpresivo 61,8% rechazó ese texto, que fue calificado de extrema izquierda, y el gobierno se vio obligado a cambiar de rumbo con un proyecto político fracasado.

En un descarnado análisis, un día antes de la derrota, el diputado Daniel Manouchehri (PS) adelantaba que el resultado de la elección estaba en buena parte determinado por ese rechazo del 62%. "Los errores que se cometieron han marcado la coyuntura política de estos años… pudiésemos decir que hoy estamos pagando la resaca de la borrachera de Convención Constitucional".

Hoy desde el llamado "Socialismo Democrático", que excluye a PC y Frente Amplio, ya cuestionan el legado del gobierno y quién pasar la cuenta por el rescate que hicieron del gobierno, al incorporarse en puestos claves, como los ministerios de Hacienda y del Interior.

El senador Pedro Araya, del Partido por la Democracia, la tienda de Tohá, sugirió que "todo apunta al desgaste y una forma de gobernar desconectada de urgencias concretas… a ratos más preocupada de debates identitarios", en declaraciones al diario LA TERCERA.

Con todo, al presidente Boric le reconocen un cambio en la mirada y él mismo ha reconocido que su perspectiva ha cambiado en el ejercicio del poder. Y está por verse, qué rol asumirá una vez fuera del Palacio La Moneda, con apenas 40 años de edad y una clara opción de repostularse en cuatro años más.

El día después de la derrota, abundan las interpretaciones, sobre la necesaria reconfiguración de la izquierda chilena e incluso el debate sobre qué es ésta hoy.

Un reputado analista, Carlos Peña, señaló a LA TERCERA que la "izquierda generacional" que operó el actual gobierno "contribuyó al triunfo de la derecha de varias maneras".

Y ahondando en el punto, declaró a la radio T13 que "abandonaron el tradicional eje de la izquierda, que siempre ha tenido una agenda universalista, la pobreza, las grandes desigualdades, nada de esto vimos durante este gobierno… y el resultado está ahí". (ANSA).