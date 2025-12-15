ANSA/Chile: Primera reunión de Kast con aliados, comienza transición

En un inmueble en el barrio acomodado de Las Condes, bautizada como la "Moneda chica", se dieron cita los timoneles de los partidos de la coalición de centro-derecha ChileVamos, el ultraderechista Partido Nacional Libertario y del resto de los movimientos que se sumaron al proyecto de Kast.

Previamente, el republicano se reunió por más de dos horas en el Palacio de LA NACION con el presidente en ejercicio Gabriel Boric, quien tras el encuentro de trabajo señaló que "siempre estaré disponible a colaborar con el bien de Chile" y garantizó un "traspaso impecable y con la transparencia que corresponde".

El primer desafío de Kast es conformar su primer gabinete presidencial y ya le prometió a ChileVamos un espacio dentro del equipo, pero que deberá saber equilibrar con los partidos de su pacto y los libertarios del excandidato presidencial Johannes Kaiser.

Son 24 ministerios y más de 3.000 cargos de confianza en el aparato estatal que deberán llenar apenas asuma en La Moneda y para ello cuenta principalmente con la experiencia de los representantes de ChileVamos que estuvieron en los gobiernos de Sebastián Piñera.

El principal foco está en quién asumirá el Ministerio de Hacienda, considerando que ha prometido un "shock económico" para dinamizar la economía, que este año cerrará con un 2,5% de crecimiento, y mejorar los niveles de empleo, ante una cesantía que sobrepasa las 850.000 personas.

Sin embargo, también será clave quiénes asuman el Ministerio del Interior, para enfrentar la crisis migratoria, y el recientemente creado Ministerio de Seguridad, que deberá abordar la delincuencia, eje de la campaña de Kast, a pesar de ser uno de los países de la región con las más bajas tasas de criminalidad.

En el caso de Hacienda, el nombre de su asesor principal, Jorge Quiroz, aparece como una de las cartas más seguras. El influyente economista chileno Sebastián Edwards definió así la tarea: "ordenar las finanzas públicas y proyectar la confianza en los inversionistas" para generar crecimiento, dando su apoyo a Quiroz para el cargo.

Sin embargo, José Luis Daza, viceministro de Economía del gobierno argentino de Javier Milei, es otro de los nombres, aunque muchos no creen que deje su actual posición.

De hecho, el mismo Edwards dice que no debería hacerlo: "El proyecto allá es mucho más épico, arreglar un país que venía de un desastre es un desafío mayor", declaró.

Kast ya ha advertido que el "shock económico" no será fácil y que no existen las soluciones mágicas, ante lo cual los analistas proyectan que mantener la paz social será uno de los grandes desafíos de la nueva administración, aludiendo a la experiencia de Milei en Argentina.

El líder republicano buscará marcar una clara señal en los primeros tres meses de mandato y por eso ya tiene en funcionamiento la llamada Comisión 90, que encabeza el economista Bernardo Fontaine, y que trabaja concretamente en las medidas que se desplegarán en ese corto período.

Martín Arrau, el jefe del comando electoral del presidente electo, señaló que el plan "está bastante avanzado, en cierta fase de revisión, pero van a haber señales muy rápido".

Los tiempos son claves considerando las altas expectativas que levantó durante su campaña electoral, y de hecho el banco norteamericano JP Morgan envió este lunes un mensaje a sus clientes en que da cuenta que "la nueva administración enfrenta significativos desafíos frente a un público que tras años de giros, está ansioso por resultados rápidos". (ANSA).