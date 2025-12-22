ANSA/Ciencia: El ave del paraíso inspira la tela más negra del mundo

Este resultado, útil para aplicaciones que van desde paneles solares hasta telescopios y moda, fue logrado por ingenieros de la Universidad de Cornell (EE. UU.), quienes publicaron su estudio en la revista Nature Communications.

Todo comenzó con un análisis minucioso del plumaje del magnífico pájaro fusilero (Ptiloris magnificus), un ave de la familia de las aves del paraíso que se encuentra en Nueva Guinea y Australia.

El color de las plumas se debe al pigmento melanina, combinado con ramas delgadas y densas (bárbulas), que desvían la luz hacia el interior, absorbiéndola casi por completo. Esto le da al ave un negro llamativo (pero solo visto de frente, ya que desde cierto ángulo su plumaje parece brillante).

Para imitar esta capacidad de atrapar la luz, los investigadores tiñeron un tejido de punto de lana merino blanca con una melanina sintética llamada polidopamina y luego procesaron el material en una cámara de plasma para formar nanofibrillas, crecimientos espinosos a escala nanométrica. Esto permite que la luz rebote entre las fibrillas, en lugar de reflejarse en ellas, lo que crea el efecto ultranegro, explican los investigadores.

El análisis demostró que la tela tiene una reflectancia total promedio del 0,13%, lo que la convierte en el material textil más oscuro jamás documentado. Además, se mantuvo ultranegro en un ángulo de visión de 120 grados, lo que significa que parece idéntico hasta 60 grados a la izquierda o a la derecha de la vista frontal, un rendimiento superior al de los materiales comerciales disponibles actualmente.

El tejido, cuya patente ya se solicitó, ya fue probado por un recién graduado en gestión de diseño de moda para crear un vestido negro sin tirantes inspirado en el magnífico pájaro fusilero, que incorpora el material ultranegro con un toque de azul iridiscente como elemento central.

Las imágenes del vestido confirmaron la calidad del material: al ajustar el contraste, el tono o el brillo de las fotos, todos los demás colores cambian, pero el ultranegro permanece inalterado. (ANSA).