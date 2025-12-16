ANSA/Cine: La animación domina la pantalla grande, desde Lupín a Amélie

Con una oferta diversa, las películas de animación japonesas cobran cada vez más protagonismo, desde nuevos clásicos y autores consagrados hasta joyas como "La pequeña Amélie" (ya nominada al Globo de Oro), que incluso podría aspirar al Óscar.

Esta lista excluye la muy esperada "Avatar: Fuego y Ceniza", de James Cameron. Al igual que sus predecesoras, la película cuenta con actores reales en captura de movimiento de vanguardia y algunos escenarios y elementos físicos, lo que la hace considerada, incluso por los Premios de la Academia, como una película de acción real.

Los fanáticos del animé no pueden perderse "Angel's Egg", la obra maestra de Mamoru Oshii de 1985, aquí en una versión 4K restaurada. Es una fantasía existencial ambientada en un mundo oscuro y en ruinas, centrada en el encuentro, en una ciudad abandonada, entre una niña que guarda con devoción un huevo misterioso y un viajero del espacio exterior. Originalmente estaba programado para un estreno en un evento del 4 al 10 de diciembre, pero dado su enorme éxito, incluso llegando al top ten, todavía se exhibe en muchos cines italianos.

También ya está en cines "Jujutsu Kaisen: Execution", un recorrido por la serie (entre la segunda parte de la segunda temporada y los dos primeros episodios de la tercera, aún inéditos) basado en el manga de culto creado por Gege Akutami (seudónimo de un autor que no ha revelado su verdadera identidad).

La historia se ambienta en una realidad moderna donde los cuerpos humanos emanan maldiciones, demonios nacidos de sus emociones negativas que solo pueden ser controlados y confrontados por hechiceros (con diversos propósitos). Una batalla entre el bien y el mal a la que incluso el adolescente Yuji Itadori se enfrenta.

Recientemente se estrenó "Lupin the Third: The Movie: The Immortal Lineage", de Takeshi Koike, un regreso a la auténtica esencia del legendario ladrón caballero, tan irónico como impredecible, creado por el mangaka Monkey Punch, inspirado en ArsŠne Lupin y llevado por primera vez a la pantalla chica en 1971 con la serie animada de Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Masaaki Osumi.

En esta película, Lupin y sus omnipresentes ladrones, Jigen, Fujiko y Goemon, perseguidos por el inspector Zenigata, llegan a una isla que se cree alberga un tesoro invaluable. En realidad, el grupo tendrá que enfrentarse a Mamo, uno de los enemigos más enigmáticos del ladrón.

Un niño de once años con una habilidad única, la de brillar, es el protagonista de una aventura en stop-motion que celebra la amistad y la diversidad, "Tony, Shelly and the Magic Light" del director checo Filip Posivac, que ganó un premio en Annecy, se proyectó en Giffoni y se estrena el 18 de diciembre.

Una familia de roedores apasionados por las fiestas verá su casa de campo invadida por una familia humana en la comedia familiar de acción real/CGI "A Mouse Under the Tree", dirigida por el director noruego Henrik Martin Dahlsbakken.

La novela autobiográfica de Amélie Nothomb, "Metafisica de los tubos", es la base de la adaptación animada "Little Amélie" de Mailys Vallade y Liane-Cho Han, ganadora del Premio del Público en el Festival de Animación de Annecy, en cines a partir del 1 de enero. Una inmersión en la vida cotidiana "mágica" que experimenta una niña belga nacida en Japón, junto con su amiga Nishio-san. Sin embargo, un suceso que ocurre en el tercer cumpleaños de la niña cambia su vida para siempre.

Finalmente, en Nochevieja, la salvaje esponja marina amarilla regresa a la gran pantalla, ya como protagonista de una serie animada de culto que comenzó en 1997 con "Bob Esponja: La Aventura de Bob Esponja", de Derek Drymon. Esta vez, el protagonista, en un intento de demostrar a todos, especialmente a su jefe, el Sr. Cangrejo, que puede ser un verdadero héroe, emprende la búsqueda del Holandés Errante (con la voz de Mark Hamill), un legendario pirata fantasma. (ANSA).