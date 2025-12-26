ANSA/Clima: Inundaciones y rescates por lluvias récord en el sur de California

"Al menos docenas" de personas fueron rescatadas durante la noche en la localidad de Wrightwood, una comunidad situada en las montañas de San Gabriel, al noreste de Los Ángeles, informó Christopher Prater, vocero del Departamento de Bomberos del condado de San Bernardino.

No se registraron muertes en esa zona, aunque un niño debió ser trasladado a un hospital con heridas leves, precisó Prater.

Más de 120 efectivos de emergencia trabajaron durante la noche en tareas de rescate y evaluación de daños. Videos difundidos por el condado mostraron ríos de barro y agua de inundación avanzando entre cabañas ubicadas en bosques de pinos.

"Fue una situación muy dinámica", explicó Prater anoche, al señalar que las cifras de personas asistidas aún estaban siendo actualizadas. "Nuestros equipos siguen en el terreno, priorizando la protección de vidas y tratando de desviar el agua, el barro y los flujos de escombros para reducir los daños".

Imágenes publicadas por la estación del sheriff de Victor Valley mostraron a agentes respondiendo a llamadas de emergencia en distintas áreas del condado de San Bernardino, con calles anegadas y viviendas rodeadas por el agua.

El gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia el miércoles, ante un sistema de tormentas que, según las autoridades, podría seguir afectando a la región hasta que las condiciones comiencen a mejorar durante el fin de semana. Más de 100.000 usuarios permanecían sin suministro eléctrico en California el jueves por la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que se batieron récords diarios de precipitaciones en Nochebuena en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, el aeropuerto de Hollywood Burbank, Oxnard y Woodland Hills, entre otros puntos.

En algunas zonas de las estribaciones cercanas a Los Ángeles se registraron hasta 25 centímetros de lluvia.

Los meteorólogos advirtieron que se esperaban al menos dos nuevos frentes de tormenta, con lluvias intensas y posibilidad de tormentas eléctricas hasta el viernes. "El potencial de inundaciones será elevado durante este período", indicaron.

El temporal ya había causado al menos dos muertes el miércoles. En el condado de San Diego, un hombre de entre 60 y 70 años falleció tras sufrir un paro cardíaco cuando una rama de gran tamaño cayó sobre él, según NBC San Diego. En tanto, en el condado de Sacramento, el ayudante del sheriff James Caravallo murió en lo que las autoridades describieron como un accidente de tránsito vinculado a las condiciones meteorológicas adversas.

