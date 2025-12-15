ANSA/Comercio: México defiende aranceles contra China y otros países

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que los aranceles sean para apaciguar a Washington y argumentó que "ayudarán a impulsar la fabricación nacional de México", que representa una de sus principales prioridades" así como a "disminuir su gran déficit comercial con China, que comparativamente compra poco a México".

El ministro de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que el objetivo fundamental de estas medidas es proteger al menos 350.000 puestos de trabajo, al responder a las protestas del gobierno chino.

Ebrard señaló que se tuvo que recurrir a estas acciones porque "no hay piso parejo" en algunas industrias como la textil, del vestido, el calzado, el acero y el sector automotriz, que "es donde estamos sufriendo más afectaciones al empleo".

"No es que no puedan competir con Asia sino que están llegando al país "productos con precios debajo de los precios de referencia internacional", señaló.

"No buscamos dañar a ningún país en específico" y este plan "no tiene un diseño geopolítico", sino solo "comercial y económico", para la protección de empleos y el ámbito comercial, en sectores donde "vemos que hay una competencia desventajosa para la industria mexicana".

En el caso de Asia, dijo que "hay un desbalance comercial" y "se busca proteger industria en relación con cualquier abuso que haya de una empresa o de otros lugares", dijo, al insistir en que se tiene acuerdos comerciales con Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Colombia, Chile y Vietnam.

No obstante, indicó que no hay ese mismo tipo de arreglos con Rusia, Corea del Sur, China, India, Indonesia, Brasil, Tailandia, Ucrania y Turquía.

"Con piso parejo no sería justificado aplicar un arancel, pero cuando el piso está disparejo tienes que remediar esa desventaja o esa injusticia", sostuvo.

El Congreso mexicano autorizó el pasado miércoles la imposición de aranceles de hasta el 50% a las importaciones asiáticas, una medida que fue interpretada por analistas como un intento de "alinear a México con Estados Unidos en medio de las presiones de Washington".

Las medidas, que aguardan la promulgación de la presidenta Claudia Sheinbaum, entrarían en vigor en enero y abarcan una amplia variedad de bienes, como piezas de automóviles, textiles, muebles, plásticos, acero y aluminio.

China, el segundo mayor exportador a México después de Estados Unidos, que le vendió al país US$130.000 millones en bienes el año pasado, contar US$334.000 millones de Estados Unidos, generaron reacciones de rechazo del gobierno de Pekín.

El ministerio de Comercio de China dijo que el aumento de los aranceles "perjudicaría sustancialmente" a ese país y a otros socios comerciales de México.

Por lo tanto, lanzó un llamado a México "corregir sus prácticas erróneas de unilateralismo y proteccionismo lo antes posible" e indicó que actualmente está en curso una investigación del gobierno chino sobre las barreras comerciales.

