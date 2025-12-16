ANSA/Cultura: Jóvenes italianos piratean contenidos audiovisuales

"El 56% de los jóvenes italianos —señala el informe— incurre en actos de piratería porque aún no ha desarrollado la percepción de que estos comportamientos, al constituir verdaderos delitos, pueden generar consecuencias y riesgos reales a nivel individual".

En comparación con los preadolescentes, los jóvenes de entre 15 y 25 años son más proclives a cometer actos ilícitos, en muchos casos justificados por el deseo de cambiar un sistema que consideran alejado de su propia visión. Por el contrario, los más pequeños no presentan convicciones firmes y tienden a imitar a sus pares.

La percepción de los riesgos personales asociados a la piratería también varía según la edad. Mientras que los virus y el malware son considerados riesgos muy probables por el 40% de los jóvenes de entre 10 y 14 años y por el 44% de los de entre 15 y 25, las estafas y el robo de datos preocupan más a los menores (35%) que a los mayores (28-29%).

Seis de cada diez piratas de entre 15 y 25 años (62%) afirma haber sufrido ataques informáticos al acceder a contenidos ilegales, aunque esto no se ha traducido en una mayor cautela.

Por el contrario, muchos parecen haber desarrollado estrategias de mitigación —como el uso de dispositivos dedicados— que los lleva a percibir menos los riesgos.

La minimización del problema también se explica por la sensación de que se trata de un fenómeno ampliamente extendido y sin víctimas visibles.

A ello se suma una cierta indiferencia frente a los daños económicos y sociales que provoca la piratería. Solo el 33% de los jóvenes de entre 10 y 14 años y el 38% de los de entre 15 y 25 declara haber recibido información sobre los riesgos de la piratería audiovisual, principalmente en el ámbito escolar o familiar.

"Un dato resulta particularmente interesante —indica el informe—: los piratas aseguran estar más informados sobre los riesgos que quienes no practican la piratería".

Según el análisis, "si se pretende modificar percepciones y comportamientos arraigados, no basta con difundir información general sobre los riesgos y efectos de la piratería; es necesario promover una narrativa colectiva y mediática en torno a estos actos", y subraya que "la escuela y la familia son fundamentales para crear el marco cultural adecuado".

"La nueva normativa italiana, entre las más avanzadas de Europa, junto con el innovador procedimiento de la Agcom que permite bloquear contenidos ilegales en 30 minutos, representa sin duda una frontera nueva y eficaz en la lucha contra la piratería", afirmó Federico Bagnoli Rossi, presidente de Fapav.

"Pero no es suficiente. Se necesita más comunicación y, al mismo tiempo, promover campañas de concientización y educación en la legalidad", agrega.

En la misma línea se expresó Larissa Knapp, vicepresidenta ejecutiva y responsable de protección de contenidos de la Motion Picture Association.

"Las actividades educativas son la herramienta más poderosa a largo plazo para moldear hábitos digitales responsables y reforzar el respeto por la creatividad", sostuvo.

"Italia es un líder global en este ámbito, desde el pionero sistema de bloqueo de sitios de la Agcom hasta el trabajo excepcional de la Policía Postal y la Guardia de Finanzas en el desmantelamiento de sofisticadas redes de piratería", añadió.

Por su parte, Alessandro Usai, presidente de Anica, recordó que "en el ámbito cultural, el producto audiovisual es el más costoso".

"El retorno de cada inversión se produce a lo largo de meses, por lo que la protección de los contenidos debe mantenerse durante un período prolongado. La educación y la escuela son fundamentales, pero creo que un paso clave es ser capaces de impedir que el acto ilícito sea posible", concluyó.

