ANSA/Economía: Acuerdo UE-Mercosur en el limbo, se extienden las protestas de tractores

Mientras la protesta de los agricultores se extiende en Francia, en Bruselas ha comenzado una carrera contra el tiempo para salvar el acuerdo, negociado durante 25 años, que abre las puertas del mercado europeo a la carne bovina, pollo, azúcar y miel que llegarán sin impuestos desde América Latina.

La solicitud de posponer la votación planteada por París el fin de semana fue suficiente para hacer tambalear la cita prevista para el sábado en Brasil para la firma del acuerdo en presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Se espera la posición de Italia, atrapada entre el frente de los opositores, liderado por Francia y Polonia, y el de países como Alemania y España que presionan para cerrar un acuerdo comercial que tiene el potencial de abrir nuevas vías para la exportación europea, cada vez más afectada por los aranceles estadounidenses y la competencia desleal de China.

Roma podría cambiar los equilibrios en el Consejo si decide optar por el aplazamiento de la votación. La semana pasada, el ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, había dicho que llegar a un acuerdo sería "en el interés de todos", pero también advirtió que sobre el Mercosur "no estamos del todo" porque "debe prevalecer el principio de reciprocidad".

Berlín y Madrid han salido en defensa del acuerdo.

"Los beneficios superan claramente a los inconvenientes", declaró el subsecretario alemán de Asuntos Europeos, Gunther Krichbaum.

Evaluación similar del colega español, Fernando Sampedro Marcos, quien subrayó la "urgencia" para la UE de completar el proceso de adopción de un acuerdo "vital".

Sin embargo, Francia parece inamovible. El ministro francés para Asuntos Europeos, Benjamin Haddad, reiteró que las tres condiciones planteadas a la Comisión para el visto bueno —es decir, la cláusula de salvaguardia, las cláusulas espejo y los controles de productos en los mercados de importación/exportación— no se cumplen hasta la fecha.

Irlanda, que comparte las preocupaciones de Francia, prevé que la cuestión se posponga hasta el próximo año.

Sin embargo, el temor generalizado es que el acuerdo no sobrevivirá a otro aplazamiento. No se descarta que el expediente se aborde en la cumbre de líderes de la UE programada para el jueves, cuando Bruselas volverá a ser el escenario de las protestas de los agricultores, no solo contra el Mercosur, sino también contra la política agrícola común.

En tanto, llegan señales contradictorias desde Estrasburgo.

El Parlamento Europeo aprobó en primera lectura las cláusulas de salvaguardia propuestas por la Comisión para el acuerdo comercial, una votación que abre la puerta a las negociaciones con el Consejo, el llamado trílogo, que comenzaron en el día.

Sobre el texto, que refuerza las protecciones en comparación con la versión inicial, la mayoría del gobierno y la oposición se dividieron. A favor votaron Forza Italia, el Partido Democrático y los Verdes italianos.

Entre los abstencionistas destaca la delegación de Hermanos de Italia, mientras que la Liga y el M5S votaron en contra.

Por otro lado, más de 140 eurodiputados de diferentes grupos amenazan con impugnar el acuerdo, una vez finalizado, ante el Tribunal de Justicia de la UE para obtener un dictamen sobre la conformidad del texto con los tratados de la UE. Una operación que podría retrasar otros dos años la entrada en vigor del entendimiento. (ANSA).