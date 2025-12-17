ANSA/Economía: Datos atrasados revelan señales de enfriamiento en EEUU

Los datos mostraron advertencias claras, entre ellas un aumento de la tasa de desempleo a su nivel más alto en cuatro años y un estancamiento de las ventas minoristas al inicio de la temporada de compras navideñas, aunque también incluyeron algunos indicadores positivos y generaron cautela entre analistas debido al retraso y la naturaleza incompleta de las cifras.

La nueva radiografía económica llega en un momento delicado, marcado por una desaceleración en la contratación, junto con una inflación que muestra un leve repunte.

El informe de empleo publicado el martes "dibuja un panorama sobrio de un mercado laboral que podría estar entrando oficialmente en una fase de enfriamiento, tras un prolongado período de desaceleración", afirmó Laura Ullrich, directora de investigación económica para América del Norte del Indeed Hiring Lab.

No obstante, Ullrich advirtió que el informe "incompleto y poco convencional" debe ser interpretado con cautela, una visión compartida por otros economistas.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), Estados Unidos creó 64.000 empleos en noviembre, una fuerte caída frente a los 119.000 puestos generados en septiembre, el último mes con datos completos disponibles. La tasa de desempleo subió al 4,6%, desde el 4,4% registrado en septiembre, alcanzando su nivel más alto desde 2021, aunque todavía bajo en términos históricos.

Los datos parciales de octubre —limitados por el cierre del gobierno— mostraron una pérdida de 105.000 empleos, atribuida en gran medida a trabajadores federales que aceptaron planes de renuncia diferida.

"La cifra de empleo de octubre es impactante", señaló Elyse Ausenbaugh, jefa de estrategia de inversión de JP Morgan Wealth.

El informe de ventas minoristas también encendió señales de cautela sobre el consumo, que representa cerca de dos tercios de la actividad económica estadounidense. Según datos de la Oficina del Censo, las ventas se mantuvieron sin cambios en octubre respecto de septiembre, pese al inicio del período de compras navideñas.

"Octubre debía ser el gran arranque de las compras de fin de año", explicó Ted Rossman, analista senior de Bankrate.

"Aunque cerca de la mitad de los consumidores planeaba adelantar sus compras, otros recortes de gasto dejaron las ventas exactamente en el mismo nivel que el mes anterior".

A pesar del tono general más débil, los datos también mostraron puntos de fortaleza. El sector de salud volvió a liderar la creación de empleo en noviembre, con 46.000 nuevos puestos, mientras que la construcción y la asistencia social también aportaron a la mejora.

Además, el aumento del desempleo respondió principalmente a un mayor número de personas buscando trabajo —y por lo tanto contabilizadas en la estadística— y no a un incremento significativo de despidos, señalaron economistas del Royal Bank of Canada.

Desde la Casa Blanca, el gobierno defendió el desempeño del mercado laboral.

"El sólido informe de empleo demuestra cómo el presidente Donald Trump está reparando el daño causado por Joe Biden y construyendo una economía fuerte, basada en el principio de 'America First'", afirmó la portavoz presidencial Karoline Leavitt.

Los datos se publicaron menos de una semana después de que la Reserva Federal recortara su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual, en un intento por apuntalar el debilitado mercado laboral. Se trató del tercer recorte del año, que dejó la tasa en un rango de 3,5% a 3,75%.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, afirmó que el banco central se encuentra en una posición favorable para observar la evolución económica antes de avanzar con nuevas medidas: "Estamos bien posicionados para esperar y ver cómo evoluciona la economía". (ANSA).