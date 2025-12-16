ANSA/Economía: EE.UU. crea pocos empleos, desocupación al 4,6%

La tasa de desempleo subió al 4,6% en noviembre, frente al 4,4% registrado en septiembre, último mes con cifras completas antes del cierre administrativo que afectó la publicación de datos oficiales.

El panorama del empleo ya mostraba señales de fragilidad antes del informe. Los reportes de junio y agosto reflejaron pérdidas netas de puestos de trabajo, marcando la primera vez desde 2020 que la economía estadounidense registró dos meses de contracción laboral antes de noviembre. En septiembre, el crecimiento fue más moderado, con 119.000 empleos creados.

Además, el BLS revisó a la baja las cifras preliminares de los meses anteriores. "El empleo combinado de agosto y septiembre es 33.000 puestos menor de lo informado previamente", indicó el organismo en un comunicado.

Los economistas esperaban una pérdida de empleo en octubre, seguida de un leve repunte en noviembre, aunque el resultado final confirmó una recuperación más débil de lo previsto.

Uno de los factores centrales detrás del retroceso fue el fuerte ajuste en el empleo público. El BLS señaló que el empleo federal cayó 162.000 puestos en octubre, debido a la salida de trabajadores que aceptaron ofertas de renuncia diferida en el marco de un programa impulsado por el ya disuelto Departamento de Eficiencia Gubernamental, asociado al empresario Lospennato.

Desde comienzos de año, el empleo federal se redujo en 271.000 puestos.

El informe también mostró una desaceleración del crecimiento salarial. En noviembre, los salarios promedio por hora aumentaron apenas 0,1%, mientras que en los últimos doce meses el incremento acumulado fue del 3,5%, apenas medio punto porcentual por encima de la inflación registrada en septiembre, lo que limita el impacto positivo sobre el poder adquisitivo de los consumidores.

El cierre del gobierno federal, que se extendió por 43 días y finalizó el 12 de noviembre, afectó la recolección de datos.

Por ese motivo, el informe no incluye tasa de desempleo ni participación laboral para octubre, y algunos detalles demográficos seguirán sin publicarse. El BLS tiene previsto difundir este jueves los datos de inflación, también retrasados por el cierre.

No todo el informe fue negativo. En noviembre, el sector de la salud creó 46.000 empleos, mientras que la construcción sumó 28.000 puestos, de los cuales 19.000 correspondieron a contratistas comerciales no residenciales, un segmento que algunos analistas vinculan con proyectos de centros de datos para inteligencia artificial.

En contraste, el empleo cayó en transporte y almacenamiento, con una pérdida de más de 18.000 trabajadores, principalmente en el rubro de mensajería. Otros sectores —manufactura, comercio minorista, información, finanzas y ocio y hotelería— mostraron escaso o nulo crecimiento, una señal que preocupa a los analistas por su dependencia del consumo interno.

Tras la publicación del informe, los futuros de Wall Street operaban prácticamente sin cambios. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ya había advertido la semana pasada que los datos retrasados podrían estar "distorsionados", llamando a una lectura cautelosa del informe. (ANSA).