ANSA/Economía: EEUU enfrentará en 2026 una fuerte brecha en costos de salud

La división es el resultado de decisiones adoptadas por las dos últimas administraciones. En 2022, el entonces presidente Joe Biden promulgó la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), que otorgó por primera vez a Medicare la facultad de negociar precios de medicamentos de alto costo. En contraste, en julio pasado el presidente Donald Trump firmó la denominada "One Big Beautiful Bill", que recortó fondos para Medicaid y dejó expirar los subsidios ampliados del programa Obamacare (Affordable Care Act, ACA).

"Si usted está en Medicare, hay buenas noticias. Si depende del ACA o de Medicaid, podría enfrentar un panorama complicado", resumió Larry Levitt, vicepresidente ejecutivo de políticas de salud del grupo independiente KFF.

A partir del 1 de enero de 2026 entrarán en vigor los primeros precios negociados por Medicare para diez de los medicamentos más costosos del programa, entre ellos los anticoagulantes Eliquis y Xarelto, y los fármacos para la diabetes Jardiance y Januvia, utilizados por cerca de 9 millones de adultos mayores.

Según la AARP, los gastos de bolsillo para estos medicamentos se reducirán en promedio más de 50%, y siete de ellos costarán menos de 100 dólares mensuales. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) estiman un ahorro de 1.500 millones de dólares en gastos directos para los afiliados durante el próximo año.

La IRA también estableció un tope anual al gasto de bolsillo en medicamentos para beneficiarios de Medicare, fijado en 2.000 dólares en 2025 y que subirá levemente a 2.100 dólares en 2026.

Además, desde 2023 el costo mensual de la insulina está limitado a 35 dólares.

Organizaciones de adultos mayores califican la reforma como un cambio histórico, aunque expertos advierten que la ley también ha tenido efectos secundarios, como el aumento del precio de lanzamiento de nuevos medicamentos, debido a penalidades a las farmacéuticas que incrementan precios año tras año.

En contraste, millones de personas cubiertas por Obamacare podrían enfrentar aumentos significativos en 2026, luego de que el Congreso, con mayoría republicana, rechazara extender los subsidios ampliados que ayudaban a mantener primas más bajas.

Según KFF, algunos beneficiarios podrían pagar hasta 114% más en primas, considerando además los aumentos anunciados por las aseguradoras.

Datos preliminares de inscripción muestran que más personas están abandonando planes del ACA o migrando a coberturas más baratas y limitadas.

La situación es aún más compleja para Medicaid, tras los cambios aprobados bajo la ley impulsada por Trump, que elimina incentivos financieros para que los estados amplíen el programa.

En los diez estados que aún no expandieron Medicaid, los adultos de bajos ingresos seguirán atrapados en una "brecha de cobertura", al no calificar ni para Medicaid ni para subsidios del ACA.

Cambios más profundos, como requisitos laborales, entrarán en vigor en 2027 y podrían dejar a más personas sin acceso a atención médica, advierten especialistas. (ANSA).