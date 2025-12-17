ANSA/Economía: Las acciones de IA arrastran a Wall Street a su cuarta baja consecutiva

En la tarde, el S&P 500 retrocedía un 0,8%, aunque se mantenía cerca del máximo histórico alcanzado la semana pasada.

El Dow Jones perdió 128 puntos, o un 0,3%, mientras que el Nasdaq cayó un 1,2%, afectado principalmente por el retroceso de los valores tecnológicos vinculados a la IA.

A pesar de que la mayoría de las acciones que integran el S&P 500 operaban en alza, estas subidas quedaron opacadas por las fuertes bajas del segmento de inteligencia artificial, que había liderado el rally del mercado en los últimos años.

Los inversores siguen cuestionando si la prolongada supremacía de estas compañías ha llevado a valuaciones excesivamente elevadas y si las fuertes inversiones en IA lograrán generar suficientes ganancias y mejoras de productividad que justifiquen los costos. A esto se suman crecientes preocupaciones por el nivel de endeudamiento asumido por algunas empresas para financiar esos desarrollos.

"El mercado está procesando la decisión de la Reserva Federal la semana pasada de reducir la tasa de interés en 0,25 puntos porcentuales, hasta el 3,75%, en un contexto de incertidumbre relacionada con el empleo y la inflación", explicó a ANSA el analista económico ítalo-argentino Nino Di Russo, director de OnLineTradingCollege.org en Estados Unidos.

Di Russo señaló además que, debido a la falta de aprobación del gasto por parte del Congreso y al cierre temporal de varias funciones del gobierno, la publicación de datos económicos relevantes se está realizando con demora.

Entre estos indicadores, destacó que la tasa de desempleo subió al 4,6%, desde el 4,4% del período anterior, el nivel más alto en los últimos cuatro años, al menos desde septiembre de 2021.

"Siguiendo distintos modelos de valuación, el mercado accionario estadounidense podría estar en una situación de exuberancia, con al menos dos desviaciones estándar por encima de su media histórica, observando la relación entre el valor bursátil y el PIB", agregó Di Russo. En ese marco, advirtió sobre la disponibilidad de financiamiento para las empresas líderes del sector de inteligencia artificial.

Si bien las compañías del sector han presentado buenos resultados, persisten dudas sobre su capacidad para sostener el ritmo de inversión. Como ejemplo, Di Russo indicó que Nvidia (NVDA) ha caído alrededor de un 19% desde su máximo, cotizando en torno a los US$172. (ANSA).