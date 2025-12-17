ANSA/Economía: Las exportaciones italianas, el principal motor de crecimiento del país

Se trata de una cifra que "demuestra que el objetivo de 700.000 millones de euros en exportaciones para finales de 2027 es alcanzable".

Tajani habló ante embajadores y empresarios en Milán para reafirmar el compromiso del gobierno con la expansión de la economía italiana en el extranjero.

La Conferencia Nacional sobre Exportación e Internacionalización Empresarial de este año es un evento récord: 2150 participantes y 1600 reuniones presenciales entre empresas y embajadores, con otras 4000 reuniones entre empresas y embajadores programadas por videollamada en las próximas semanas.

"En el periodo enero-octubre, exportamos 537.500 millones de euros en 10 meses, un 3,4% más", enfatizó Tajani, explicando los resultados de su Plan de Exportación a las empresas y embajadores reunidos en la Feria de Rho.

"En 10 meses, también estamos exportando más a Estados Unidos, a pesar de los aranceles: un 9,1% más, a diferencia de otras economías europeas: Alemania (8%), Francia (4%) y España (8%)", enfatizó.

Después enumeró los mercados con mejor desempeño del año para las exportaciones italianas: Suiza (+14,3%), España (+11,3%), Estados Unidos (+9,1%), India (+6,1%), Francia (+5,6%), República Checa (+5,3%), Polonia (+5,2%), Bélgica (+4,9%), Austria (+4,8%), países de la ASEAN (+4,5%), países del Mercosur (+2,7%), Japón (+2,6%), Alemania (+2,5%), Rumania (+1,9%) y el Reino Unido (+0,8%).

Según Tajani, las cifras reflejan un cambio de rumbo en el ministerio de Asuntos Exteriores, que, a partir del 1 de enero, experimentará una auténtica "revolución", transformándose en "un ministerio bicéfalo, con una jefatura política y otra económica", enfatizó.

"El comercio internacional, la política económica y las políticas de crecimiento más allá de las fronteras nacionales dejarán de ser un simple artificio, para convertirse en una parte esencial y fundamental de la política exterior italiana", aseveró.

Y con esta reforma, "todas las embajadas, consulados y centros culturales italianos en todo el mundo se convertirán en plataformas de lanzamiento para nuestros negocios. Porque ningún empresario que opere fuera de nuestras fronteras se sentirá jamás abandonado, aislado o lejos de su patria. Queremos que este sea el futuro de la diplomacia de nuestro país".

Tanto es así que la conferencia sirvió como ocasión para firmar dos memorandos de entendimiento con Confindustria y Confcooperative para la formación de diplomáticos.

Ante ese escenario, Tajani no ocultó su satisfacción por un año en el que se organizaron decenas de foros empresariales en todo el mundo, piedra angular del Plan de Acción para la Exportación lanzado en marzo.

Pero aún queda trabajo por hacer: "En 2026, continuaremos nuestra trayectoria y apoyaremos a todos los sectores, desde los pilares de nuestras exportaciones -farmacéutico, maquinaria, automoción, moda y agroalimentario- hasta los más innovadores, como el espacial y la biotecnología, así como el sector de las infraestructuras".

"Reforzaremos con confianza nuestros esfuerzos en todas las áreas con un importante potencial de desarrollo en los países de la ASEAN, China y Japón, y en América Latina -me refiero a México y los países del Mercosur-", enfatizó Tajani.

"Queremos celebrar foros empresariales en Doha y Shanghái, y estamos trabajando en otro en Turquía".

Y en mayo, "celebraremos un importante foro empresarial en Miami, la ciudad que albergará la cumbre del G20", completó.

(ANSA).