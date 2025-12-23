ANSA/EE. UU.: EE. UU. prohíbe visa a Breton, "censuró a estadounidenses y perjudicó big tech"

El Departamento de Estado justificó las medidas afirmando que sus acciones constituyen "censura" y perjudican los intereses estadounidenses.

Llevaba tiempo en el punto de mira de la administración de Donald Trump. Desde que, junto con Margrethe Vestager, construyó un sólido arsenal normativo para proteger a Europa de las grandes tecnológicas estadounidenses.

Ahora, el Departamento de Estado atacó directamente al excomisario europeo Breton prohibiéndole el visado estadounidense con la acusación de que su ley, la Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act), ha dañado los intereses estadounidenses. Además de él, fueron sancionados los representantes de cuatro ONG europeas que, según Washington, trabajan con agentes de países extranjeros para "censurar" a los ciudadanos y empresas estadounidenses.

"El Departamento de Estado ha tomado medidas decisivas contra cinco individuos que han liderado iniciativas organizadas para obligar a las plataformas estadounidenses a censurar, desmonetizar y suprimir opiniones estadounidenses que les resultan desagradables", se lee en la nota de la Agencia dirigida por Marco Rubio, en la que las personas afectadas son definidas como "activistas radicales que han promovido la represión de la libertad de expresión".

"Durante demasiado tiempo", comentó el secretario de Estado norteamericano en su cuenta de la red social X, "los ideólogos europeos han llevado a cabo esfuerzos coordinados para obligar a las plataformas estadounidenses a sancionar las opiniones de sus ciudadanos con las que no están de acuerdo".

"La administración Trump ya no tolerará estos flagrantes actos de censura extraterritorial", añadió.

En el pasado, Breton, quien fue comisario de 2019 a 2024, se enfrentó a menudo con magnates de la tecnología como Elon Musk en relación con el cumplimiento de las normativas de la UE.

Especialmente en lo que respecta a la Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act), la importante legislación europea que impone estándares de moderación de contenidos y protección de datos a las principales plataformas de redes sociales, y de la cual el excomisario europeo es considerado el artífice.

Las otras personas afectadas por las sanciones estadounidenses son Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon de HateAid, una ONG alemana; Clare Melford, directora del Global Disinformation Index británico; e Imran Ahmed del Center for Countering Digital Hate, con sede en Londres. (ANSA).