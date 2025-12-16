ANSA/EEUU: afán de venganza de Trump detrás de causas judiciales

Según Wiles, Trump tiene una "personalidad de alcohólico", mientras que el vicepresidente JD Vance fue durante una década un "teórico de la conspiración".

Su giro político —de crítico del expresidente a aliado— respondió en parte a razones estratégicas vinculadas a su candidatura al Senado, explicó.

En la misma entrevista, Wiles calificó al empresario Elon Musk como un "consumidor declarado de ketamina", cuyas acciones no siempre han sido "racionales" y que en muchos casos la dejaron "perpleja".

La jefa de gabinete también se refirió al director de Presupuesto, Russell Vought, a quien describió como un "fanático de derecha sin concesiones", y fue especialmente crítica con la secretaria de Justicia, Pam Bondi, al afirmar que "fracasó completamente" en la gestión de los documentos vinculados al caso Jeffrey Epstein.

Las declaraciones de Wiles se producen en un momento de fuerte tensión política en Estados Unidos, marcado por múltiples causas judiciales, investigaciones y disputas institucionales que involucran directa o indirectamente al presidente Trump y a figuras clave de su entorno.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha adoptado un discurso confrontativo contra adversarios políticos, fiscales y organismos judiciales, a los que acusa de persecución política.

Paralelamente, sectores de la oposición y analistas han advertido sobre el uso del aparato del Estado con fines de represalia política.

Susie Wiles es considerada una de las estrategas más influyentes del círculo de Trump y una figura central en la reorganización de su equipo político y administrativo. Su testimonio resulta relevante por su cercanía directa al presidente y por el peso que tiene en la toma de decisiones dentro de la Casa Blanca.

El vicepresidente JD Vance, ex crítico de Trump, se convirtió en uno de sus aliados más firmes tras su ingreso a la política nacional. Elon Musk, por su parte, ha mantenido una relación oscilante con el poder político estadounidense, combinando apoyo público, críticas y protagonismo mediático.

El caso Jeffrey Epstein continúa siendo uno de los episodios más sensibles y controvertidos de los últimos años, con implicancias políticas, judiciales y de seguridad nacional que siguen generando repercusiones dentro y fuera del gobierno.

