ANSA/EEUU: Apagón en Colorado provocó leve retraso en la hora oficial

Durante el corte de energía, todos los relojes atómicos continuaron funcionando gracias a sus sistemas de respaldo con baterías. Lo que se vio afectado fue la conexión entre algunos relojes y los sistemas de medición y distribución del tiempo, según explicó el instituto.

"No se preocupen: el tiempo no está roto", señaló el NIST a través de sus redes sociales. "Nuestros sistemas de respaldo continuaron proporcionando una hora precisa incluso durante el apagón en Boulder".

"Los relojes registraron una desviación de aproximadamente 4 microsegundos, que será corregida una vez que el suministro eléctrico esté completamente restablecido", indicó el organismo.

Una desviación de esta magnitud resulta imperceptible en la vida cotidiana, pero puede generar impactos en infraestructuras críticas, sistemas de telecomunicaciones, señales GPS y aplicaciones científicas que dependen de una sincronización extremadamente precisa.

En una lista de correo pública, el NIST informó posteriormente que el suministro eléctrico ya fue restablecido y que la anomalía se redujo a "solo unos pocos nanosegundos", un valor que se encuentra dentro del rango normal de precisión del sistema. El servicio UTC (NIST) Boulder Internet Time Service volvió a proporcionar un horario exacto.

El análisis de los datos confirmó que durante el apagón el desvío del tiempo UTC (NIST) entregado al servicio de tiempo por Internet no superó los 5 microsegundos. Dado que la incertidumbre típica en la transferencia horaria a través de la red pública es del orden de un milisegundo, el instituto concluyó que la precisión del servicio no se vio comprometida y que los usuarios no resultaron afectados.

El episodio es el segundo incidente similar en menos de un mes. A comienzos de diciembre, una falla en el centro del NIST en Gaithersburg, estado de Maryland, había provocado una anomalía de 10 milisegundos en la señal horaria. (ANSA).