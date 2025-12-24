ANSA/EEUU: Bajan los pedidos de desempleo en EE.UU.

Los pedidos iniciales de ayuda por desempleo para la semana que finalizó el 20 de diciembre cayeron en 10.000, hasta 214.000, desde los 224.000 de la semana anterior. La cifra quedó por debajo de las 232.000 solicitudes previstas por los analistas consultados por FactSet. El informe fue publicado un día antes de lo habitual debido al feriado de Navidad.

Las solicitudes semanales son consideradas un indicador casi en tiempo real de los despidos y de la salud general del mercado laboral.

La semana pasada, el gobierno había informado que la economía estadounidense creó 64.000 empleos en noviembre, pero perdió 105.000 puestos en octubre, en gran parte por recortes en el empleo federal vinculados a la administración del presidente Donald Trump.

La tasa de desempleo subió en noviembre al 4,6%, el nivel más alto desde 2021.

Las pérdidas de empleo de octubre se explicaron principalmente por una reducción de 162.000 trabajadores federales, muchos de los cuales abandonaron sus cargos al cierre del ejercicio fiscal 2025, el 30 de septiembre, en medio de un proceso de recortes impulsado por el empresario Elon Musk en la nómina del gobierno federal.

Además, revisiones del Departamento de Trabajo eliminaron 33.000 empleos de las cifras correspondientes a agosto y septiembre.

La contratación muestra una clara pérdida de impulso, afectada por la incertidumbre generada por los aranceles impulsados por Trump y por los efectos persistentes de las altas tasas de interés aplicadas por la Reserva Federal en 2022 y 2023 para contener la inflación tras la pandemia.

Desde marzo, la creación de empleo promedia 35.000 puestos mensuales, frente a los 71.000 del período anual cerrado en marzo.

A comienzos de este mes, la Reserva Federal redujo su tasa de referencia en un cuarto de punto porcentual, el tercer recorte consecutivo.

El presidente del organismo, Jerome Powell, explicó que la decisión respondió a la preocupación de que el mercado laboral sea más débil de lo que reflejan los datos actuales. Powell advirtió que las cifras recientes podrían revisarse a la baja hasta en 60.000 empleos, lo que implicaría que los empleadores estarían perdiendo en promedio 25.000 puestos mensuales desde la primavera boreal.

Entre las empresas que anunciaron recortes de personal en los últimos meses figuran UPS, General Motors, Amazon y Verizon, aunque esos ajustes suelen tardar en reflejarse en las estadísticas oficiales. (ANSA).