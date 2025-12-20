ANSA/EEUU: Caso Epstein: El llamativo silencio de Trump

En redes sociales, Trump tampoco hizo mención a los archivos y centró sus mensajes en asuntos de política interna y en el boxeo. En particular, comentó el combate disputado en Miami entre el ex campeón mundial británico de los pesos pesados Anthony Joshua y el youtuber convertido en boxeador Jake Paul.

Paul, derrotado en el combate, "lo hizo realmente bien" y mostró "gran coraje frente a un rival de enorme talento y tamaño", escribió el presidente, quien calificó la pelea como "un entretenimiento fantástico".

Trump añadió además que regresaba a Florida, presumiblemente a su residencia de Mar-a-Lago, donde aseguró tener "muchas reuniones programadas".

El Departamento de Justicia publicó miles de páginas de documentos relacionados con Epstein tras la entrada en vigor de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, aprobada con apoyo bipartidista en el Congreso. La normativa obliga a divulgar todos los registros no clasificados del caso, con excepciones limitadas destinadas a proteger la identidad y los datos personales de las víctimas.

Epstein, financista con amplios vínculos políticos y empresariales, fue arrestado en 2019 y acusado de tráfico sexual de menores. Ese mismo año se suicidó en una cárcel federal de Manhattan, mientras esperaba ser juzgado. Previamente, en 2008, se había declarado culpable en Florida de delitos vinculados a la prostitución de menores, en un acuerdo judicial que fue duramente criticado por su indulgencia.

La difusión de los documentos generó reacciones inmediatas entre sobrevivientes de los abusos, que hablaron de una sensación de reparación tardía y reclamaron que aún falta información clave por conocerse. Las autoridades estadounidenses advirtieron que el proceso de publicación continuará en las próximas semanas, con nuevos archivos una vez completadas las revisiones y tachaduras necesarias.

El silencio de Trump se produce en un momento políticamente sensible, marcado por la campaña electoral, la presión de sectores que exigen mayor transparencia sobre el caso Epstein y el intento del presidente de mantener el foco en su agenda doméstica. Analistas señalan que evitar el tema podría responder a la intención de no reactivar un escándalo que sigue teniendo fuerte impacto mediático y social en Estados Unidos.

Mientras tanto, la atención pública continúa puesta tanto en la posible aparición de nuevos nombres y detalles en los archivos pendientes como en la reacción —o falta de ella— de las principales figuras políticas del país frente a una de las causas más controvertidas de las últimas décadas. (ANSA).