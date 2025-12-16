ANSA/EEUU: Denuncian sesgo racial en indultos de Trump

El informe, titulado "Trump's Clemency Gap", fue compartido inicialmente con NBC News y analiza el uso del poder de clemencia presidencial desde el 20 de enero hasta el 5 de diciembre, basándose en anuncios oficiales de la Casa Blanca, registros del Departamento de Justicia, datos de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos, investigaciones académicas y reportes periodísticos.

Según el documento, solo el 5% de las personas beneficiadas son latinas y el 8% son negras. Estas cifras contrastan con la composición general de la población carcelaria federal, donde el 25% es blanca, el 36% hispana y el 34% negra, de acuerdo con los datos citados por el informe.

"El uso que Donald Trump ha hecho de los indultos y la clemencia ha dejado de lado a muchas de las comunidades más marginadas y afectadas", señaló la oficina de Pressley en un comunicado.

"Lo que este informe demuestra es que Trump ha descuidado el uso de esta poderosa herramienta para beneficiar a quienes más la necesitan", afirmó la congresista en una entrevista.

De acuerdo con el reporte, Trump ha recurrido de manera agresiva a su poder de clemencia durante su segundo mandato, destacándose la concesión de clemencia generalizada a unos 1.500 acusados por el ataque al Capitolio. En total, los procesados del 6 de enero representan el 90% de las más de 1.700 personas que recibieron indultos o conmutaciones desde el inicio del período analizado.

En contraste, el informe indica que solo nueve acciones de clemencia beneficiaron a personas condenadas por delitos relacionados con drogas, pese a que más de 60.000 personas cumplen actualmente condenas por ese tipo de crímenes en prisiones federales.

El documento destaca una excepción relevante: el indulto concedido por Trump al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado por un jurado estadounidense por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y sentenciado a 45 años de prisión. En una publicación en redes sociales realizada a fines de noviembre, Trump afirmó que Hernández había sido tratado "muy duramente e injustamente", citando la opinión de personas a las que dijo respetar.

El informe también señala que las medidas de clemencia otorgadas por Trump implicaron la pérdida de aproximadamente 1.400 millones de dólares en multas y restituciones, según un memorando demócrata de la Cámara de Representantes difundido en junio.

"Trump utilizó su autoridad de clemencia para absolver 1.400 millones de dólares, permitiendo que algunas personas se beneficien de sus crímenes y privando al gobierno federal de recursos que podrían haberse destinado a bienes públicos y programas de justicia restaurativa", sostiene el documento.

