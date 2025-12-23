ANSA/EEUU: El gasto ayudó a impulsar suba económica

La estimación, cuya difusión se había visto demorada por el cierre del gobierno federal, abarca los meses de julio, agosto y septiembre, un período marcado por una menor cantidad de nuevos aranceles anunciados y por un consumo sostenido, impulsado en parte por las compras vinculadas al regreso a clases.

De confirmarse en las próximas revisiones, el resultado representaría el mejor trimestre de crecimiento de la economía estadounidense en dos años, desde el mismo período de 2023.

Según la BEA, la expansión del Producto Interno Bruto estuvo impulsada por "aumentos en el gasto de los consumidores, las exportaciones y el gasto gubernamental", mientras que las importaciones —que restan en el cálculo del PIB— disminuyeron.

El gasto de los consumidores fue uno de los principales motores del crecimiento y aumentó a una tasa anual del 3,5%, la más alta desde fines de 2024. Dentro de este rubro, se destacaron los servicios, especialmente la atención médica y los viajes internacionales. La oficina precisó que crecieron tanto los servicios ambulatorios como los hospitalarios y los cuidados en hogares de ancianos.

Sin embargo, el consumo muestra una creciente divergencia entre los hogares de mayores ingresos, que han mantenido sus hábitos pese al aumento del costo de vida, y los sectores de ingresos medios y bajos, que han reducido gastos en respuesta a un mercado laboral más débil, mayores tarifas y presiones inflacionarias.

Tras conocerse el dato, el presidente Donald Trump atribuyó el desempeño económico a su política comercial. "Los ARANCELES son responsables de los grandes números económicos de Estados Unidos que se acaban de anunciar, y solo mejorarán", escribió en la red Truth Social.

Trump también afirmó que "no hay inflación", aunque los datos oficiales muestran que el índice inflacionario subió hasta el 3,0% en septiembre antes de moderarse al 2,7% en noviembre, un descenso que muchos economistas atribuyen a distorsiones estadísticas vinculadas al cierre del gobierno.

Pese al fuerte avance del tercer trimestre, el crecimiento promedio de la economía en los primeros nueve meses del año fue del 2,5%, debido a una contracción del 0,6% en el primer trimestre, seguida por una expansión del 3,8% en el segundo. En comparación, la economía estadounidense creció en promedio un 2,4% en todo 2024, mientras que en 2023 el avance anual había sido del 3,4%, aún influido por la recuperación pospandemia.

La cifra difundida el martes corresponde a la estimación inicial del PIB trimestral, la primera de tres revisiones previstas a medida que se incorporen más datos. El informe estaba originalmente programado para el 30 de octubre, pero fue postergado por el cierre federal, uno de los más prolongados de la historia reciente. (ANSA).