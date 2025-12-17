ANSA/EEUU: El Senado de EEUU aprueba un presupuesto de Defensa récord

La iniciativa, conocida como National Defense Authorization Act (NDAA), ahora pasa a la firma del presidente Donald Trump.

El texto incluye un aumento salarial del 4% para las Fuerzas Armadas, la adquisición de nuevo equipamiento militar y una serie de programas destinados a reforzar la competitividad estratégica de Estados Unidos frente a sus principales rivales, China y Rusia.

A pesar de que el Partido Republicano controla tanto la Cámara de Representantes como el Senado, el NDAA aprobado incorpora disposiciones que refuerzan el compromiso de seguridad de Estados Unidos con Europa, en contraste con la postura expresada recientemente por Trump.

A principios de este mes, el presidente difundió una Estrategia de Seguridad Nacional considerada por analistas como más favorable a Rusia, junto con una revisión de la relación de Washington con sus aliados europeos. Sin embargo, el Congreso optó por mantener y consolidar el despliegue estadounidense en el continente.

El proyecto asigna US$800 millones para Ucrania a través de la Ukraine Security Assistance Initiative, con US$400 millones asignados para cada uno de los próximos dos años, destinados a financiar a empresas estadounidenses que suministran armamento al ejército ucraniano.

La ley también autoriza la Baltic Security Initiative y destina US$175 millones al fortalecimiento de la defensa de Letonia, Lituania y Estonia, países considerados estratégicos en el flanco oriental de la OTAN.

Además, el texto limita la capacidad del Departamento de Defensa para reducir las fuerzas estadounidenses en Europa por debajo de las 76.000 tropas y prohíbe que el comandante de las fuerzas estadounidenses en Europa renuncie al cargo de Comandante Supremo Aliado de la OTAN, una figura clave en la estructura militar de la alianza.

El NDAA es una ley anual que establece las prioridades de defensa y política militar de Estados Unidos, y que históricamente suele contar con amplio respaldo bipartidista, incluso en contextos de alta polarización política.

La aprobación del presupuesto para 2026 reafirma el consenso del Congreso sobre la necesidad de mantener una postura militar robusta en Europa y sustentar el apoyo a Ucrania, a pesar de las señales políticas enviadas desde la Casa Blanca. (ANSA).