ANSA/EEUU: Escala la tensión entre EEUU y China por Taiwán

Las medidas incluyen el congelamiento de activos en China de las compañías sancionadas y la prohibición de que individuos y organizaciones chinas mantengan vínculos comerciales con ellas.

Los ejecutivos afectados tampoco podrán ingresar al país.

Entre las empresas sancionadas figuran Northrop Grumman Systems Corporation, L3Harris Maritime Services y Boeing (división St. Louis). Uno de los ejecutivos alcanzados es Palmer Luckey, fundador de la firma de defensa Anduril Industries.

Las sanciones llegan una semana después de que Estados Unidos anunciara un paquete de ventas de armas a Taiwán valuado en más de US$10.000 millones, que, de ser aprobado por el Congreso, se convertiría en el mayor suministro militar estadounidense destinado a la isla.

"La cuestión de Taiwán está en el centro de los intereses fundamentales de China y constituye la primera línea roja que no debe cruzarse en las relaciones entre China y Estados Unidos", afirmó el ministerio chino, que advirtió que "cualquier empresa o individuo que participe en la venta de armas a Taiwán pagará el precio de esas acciones".

Pekín instó además a los Estados Unidos a detener lo que calificó como "movimientos peligrosos" de armamento de Taiwán.

La isla es uno de los principales focos de fricción entre ambas potencias, y analistas advierten que la escalada podría derivar en un conflicto militar.

En los últimos años, China incrementó su presencia militar en los cielos y aguas cercanas a Taiwán, con ejercicios casi diarios de buques y aviones de combate. En virtud de la legislación federal estadounidense, Washington está obligado a asistir a Taiwán en su autodefensa, un punto que profundiza las tensiones bilaterales, ya elevadas por disputas comerciales, tecnológicas y por derechos humanos.

Las relaciones entre Estados Unidos y China atraviesan uno de sus momentos más delicados en décadas, marcadas por fricciones crecientes en Taiwán, comercio, tecnología, seguridad y derechos humanos.

Taiwán es el principal foco de conflicto. Pekín considera a la isla como parte inalienable de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para lograr la reunificación, mientras que Washington mantiene una política de apoyo a la autodefensa taiwanesa, en virtud de su legislación interna, aunque sin reconocer formalmente la independencia de Taipéi.

En los últimos años, China intensificó su presencia militar alrededor de la isla, con maniobras aéreas y navales casi diarias, mientras Estados Unidos reforzó su cooperación militar con Taiwán y con aliados regionales como Japón y Corea del Sur.

A esto se suman disputas estructurales por restricciones tecnológicas, sanciones cruzadas, competencia estratégica en Asia-Pacífico y desacuerdos sobre Hong Kong, Xinjiang y el orden internacional. Analistas advierten que la combinación de rivalidad estratégica y falta de confianza mutua eleva el riesgo de incidentes que puedan escalar rápidamente. (ANSA).