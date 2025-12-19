ANSA/EEUU: Hallan muerto al sospechoso del tiroteo en Brown University

Durante una conferencia de prensa, las autoridades identificaron al sospechoso como Claudio Manuel Neves Valente, de 48 años, ex estudiante de posgrado de Brown, quien había asistido a la universidad hace unos 25 años. Funcionarios confirmaron que Valente se quitó la vida.

Su cuerpo fue encontrado en una unidad de almacenamiento en Salem, New Hampshire, tras una intensa búsqueda que se extendió durante varios días y abarcó múltiples estados del noreste de Estados Unidos.

"Esta noche nuestros vecinos de Providence finalmente pueden respirar un poco más tranquilos", declaró el alcalde Brett Smiley en una conferencia de prensa a última hora del jueves.

Las autoridades señalaron que no existe evidencia de que Valente haya actuado con cómplices y detallaron sus movimientos antes y después de los ataques, incluidos los pasos que tomó para evadir a las fuerzas de seguridad. Hasta el momento, no se ha establecido un motivo para los ataques consecutivos que mantuvieron en vilo a comunidades de Nueva Inglaterra.

La presidenta de Brown University, Christina Paxson, informó que Neves Valente se había inscrito como estudiante de doctorado en el programa de Física en el año 2000. Permaneció menos de un año en la institución antes de solicitar una licencia y posteriormente retirarse. Según Paxson, durante su etapa como estudiante pasó mucho tiempo en el edificio Barus & Holley, complejo de ingeniería que fue el objetivo del ataque perpetrado el sábado.

Las autoridades indicaron que Valente no tenía ninguna afiliación actual con la universidad.

Valente ingresó a Estados Unidos en el año 2000 con una visa de estudiante y obtuvo la residencia legal permanente en abril de 2017, según confirmaron funcionarios federales.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que el sospechoso obtuvo la residencia a través del programa de lotería de visas de diversidad en 2017 y anunció que el Departamento de Seguridad Nacional suspenderá el programa de manera inmediata "para garantizar que no más estadounidenses resulten perjudicados".

Las autoridades de Massachusetts confirmaron que Valente es también el principal sospechoso del asesinato del profesor del MIT Nuno F. G. Loureiro, de nacionalidad portuguesa, quien fue baleado fatalmente el lunes por la noche en el vestíbulo de su edificio residencial en Brookline.

Tanto Valente como Loureiro eran originarios de Portugal. La fiscal federal de Massachusetts, Leah Foley, explicó que se cree que ambos estudiaron en el mismo programa académico en Portugal durante la década de 1990. Según la fiscalía, la última dirección conocida de Valente estaba en Miami, aunque a fines de noviembre alquiló una habitación de hotel en Boston. El 1 de diciembre rentó un Nissan Sentra gris, vehículo que fue visto de manera intermitente en las inmediaciones del campus de Brown durante los 12 días previos al tiroteo.

Las dos víctimas fatales del tiroteo en Brown fueron identificadas como Ella Cook, de 19 años, y MukhammadAziz Umurzokov, de 18. Ambos murieron tras ser alcanzados por disparos cuando el atacante irrumpió en un auditorio del primer piso, donde se realizaba una clase de repaso para un examen de Economía. (ANSA).