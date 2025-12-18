ANSA/EEUU: Inflación en EE.UU. bajó a 2,7% en noviembre

El dato sorprendió a los mercados, ya que economistas consultados por Dow Jones esperaban que la inflación repuntara hasta el 3,1%. El informe corresponde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y es el primero que se publica tras el cierre parcial del gobierno federal, que se extendió durante 43 días y concluyó a mediados de noviembre.

El BLS confirmó que no publicará cifras de inflación de octubre, debido a la falta de información recolectada durante el cierre administrativo. En ese contexto, el organismo informó una variación conjunta de 0,2% para octubre y noviembre, un dato que habitualmente no se divulga y que sugiere que los estadísticos debieron realizar ajustes extraordinarios para completar el informe.

Analistas de JPMorgan ya habían anticipado que el reporte sería "más incierto y probablemente incompleto" en comparación con publicaciones anteriores, precisamente por la ausencia de datos de octubre.

Además, el relevamiento de noviembre se realizó más tarde de lo habitual, lo que podría haber incorporado descuentos por el inicio de la temporada navideña, ejerciendo una presión a la baja sobre el índice general.

Pese a la desaceleración del índice general, algunos rubros clave continúan mostrando aumentos significativos. Según el BLS, los precios de la energía subieron 4,2% en los últimos 12 meses, mientras que los alimentos aumentaron 2,6%. En particular, el índice de electricidad trepó 6,9% interanual, uno de los incrementos más pronunciados.

En septiembre, último mes con datos completos, la inflación había alcanzado el 3%, frente al 2,9% de agosto, impulsada por subas en vivienda, pasajes aéreos, recreación, mobiliario del hogar y vestimenta.

El informe fue interpretado inicialmente como una señal favorable para la Reserva Federal, que podría continuar con los recortes de tasas. Tras la publicación, los futuros bursátiles reaccionaron con fuerza: los del S&P 500 subieron cerca de 1% y los del Nasdaq 100 más de 1,3%, mientras que los rendimientos de los bonos cayeron.

La Fed recortó la semana pasada su tasa de referencia en 0,25 puntos porcentuales, citando preocupaciones por el mercado laboral, que ha mostrado señales de enfriamiento. El martes, el BLS informó que los despidos aumentaron en octubre, elevando la tasa de desempleo al 4,6%, el nivel más alto en cuatro años.

(ANSA).