ANSA/EEUU: Jurado falla contra Johnson & Johnson

Los miembros del jurado determinaron que la demandante Anna Jean Houghton Carley, de 37 años, debería ser compensada por Johnson & Johnson después de usar su talco para bebés durante toda su infancia y luego desarrollar un mesotelioma, un cáncer agresivo causado principalmente por la exposición al amianto carcinógeno.

Johnson & Johnson dijo que apelaría el veredicto.

Durante un juicio de 13 días en el Tribunal de Distrito del Condado de Ramsey, el equipo legal de Carley argumentó que el gigante farmacéutico vendía y comercializaba productos a base de talco a los consumidores a pesar de saber que puede estar contaminado con amianto.

Los abogados de Carley también dijeron que su familia nunca fue advertida sobre los peligros potenciales mientras usaba el producto en su hijo. El producto fue retirado de los estantes en los Estados Unidos en 2020.

"Este caso no se trataba solo de compensación. Se trataba de verdad y responsabilidad", dijo el abogado de Carley, Ben Braly.

Erik Haas, vicepresidente mundial de litigios de Johnson & Johnson, argumentó que el talco para bebé de la compañía es seguro, no contiene amianto y no causa cáncer. Espera que un tribunal de apelación revierta la decisión.

El veredicto es el último desarrollo en una batalla legal de larga data sobre las afirmaciones de que el talco en Johnson's Baby Powder and Shower to Shower estaba relacionado con el cáncer de ovario y el mesotelioma, que afecta a los pulmones y otros órganos. Johnson & Johnson dejó de vender polvos hechos con talco en todo el mundo en 2023.

"Estas demandas se basan en la 'ciencia basura', refutada por décadas de estudios que demuestran que el talco para bebés de Johnson & Johnson es seguro, no contiene amianto y no causa cáncer", dijo Haas en un comunicado después del veredicto.

A principios de este mes, un jurado de Los Ángeles otorgó US$40.000.000 a dos mujeres que afirmaron que el polvo de talco de Johnson & Johnson les causó cáncer de ovario. Y en octubre, otro jurado de California ordenó a la compañía que pagara US$966.000.000 a la familia de una mujer que murió de mesotelioma, alegando que desarrolló el cáncer porque el talco para bebés que usó estaba contaminado con amianto.

