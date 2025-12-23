ANSA/EEUU: La gasolina cae a mínimos del año en EEUU durante las fiestas

Los precios de la gasolina en Estados Unidos han caído a sus niveles más bajos del año, según datos recientes de la American Automobile Association (AAA), marcando un respiro significativo para los consumidores.

Diciembre de 2025 se perfila como el mes más económico para repostar combustible.

El precio promedio nacional de la gasolina sin plomo ha permanecido por debajo de los $3 por galón desde el 2 de diciembre, alcanzando un mínimo anual de aproximadamente $2,85 el lunes. Aunque el martes registró un ligero repunte a $2,86 por galón, la AAA anticipa que los precios se mantendrán moderados durante el resto de la temporada navideña.

Como es habitual, la situación varía considerablemente por región. El martes, Hawái lideró la lista con el precio promedio más alto, alrededor de $4,44 por galón, seguido por California ($4,30) y Washington ($3,92).

En contraste, Oklahoma ofreció el valor más bajo, con aproximadamente $2,30, mientras que Arkansas e Iowa registraron precios cercanos a los $2,42.

A nivel nacional, el costo actual es más de 18 centavos inferior al de la misma época del año pasado y 21 centavos menos que hace un mes. Según la AAA, estas cifras convierten a diciembre de 2025 en el más barato desde 2020, año en que la pandemia de COVID-19 alteró drásticamente la actividad económica y la demanda de combustibles.

Este descenso se atribuye, en gran medida, a una oferta robusta en el mercado y a un precio relativamente contenido del petróleo crudo.

El West Texas Intermediate (WTI), referencia clave para Estados Unidos, se ha mantenido por debajo de los $60 por barril durante la mayor parte de diciembre, contribuyendo directamente a la moderación de los costos en las gasolineras.

El alivio en los precios del combustible llega en un momento crucial, cuando los consumidores siguen enfrentando presiones significativas por el alto costo de vida.

El aumento en rubros esenciales como alimentos y los gastos asociados a los regalos de fin de año se suman a un contexto de inflación persistente y los aranceles a las importaciones impulsados por la administración del presidente Donald Trump.

Datos oficiales recientes mostraron que la inflación interanual se moderó en noviembre al 2,7%, aunque aún se mantiene por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal.

Economistas han advertido, además, que estas cifras podrían estar distorsionadas por el prolongado cierre del gobierno federal, que afectó la recolección de datos económicos clave.

En paralelo, el malestar económico persiste entre la población. El Conference Board informó el martes que su índice de confianza del consumidor cayó en diciembre a su nivel más bajo desde abril.

Este descenso refleja la frustración de los estadounidenses por el costo de vida y la incertidumbre sobre el mercado laboral, a pesar del alivio temporal que representan los precios más bajos de la gasolina. (ANSA).