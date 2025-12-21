ANSA/EEUU: La tormenta sobre los archivos Epstein no se calma, las cartas desaparecen

Mientras el Departamento de Justicia sostiene que las omisiones en los documentos son para proteger a las víctimas, los demócratas, algunos republicanos y varias de las mujeres abusadas por Epstein, con la complicidad de Ghislaine Maxwell, argumentan que la censura busca proteger a los ricos, poderosos y al propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Después de que los representantes Ro Khanna y Thomas Massie lideraran una batalla bipartidista en el Congreso para la publicación de los archivos, el líder de los demócratas en la Cámara, Hakeem Jeffries, arremetió contra Bondi y su vice Todd Blanche.

"La divulgación no respeta lo estipulado por la ley", declaró Jeffries, quien pidió a la administración una "explicación escrita" sobre el procedimiento lo antes posible.

El Epstein Files Transparency Act exige que el Departamento de Justicia informe al Congreso "sobre toda la información divulgada y la omitida" y "un resumen de todas las censuras realizadas" dentro de 15 días tras la fecha límite de divulgación, que fue el viernes.

"Esperamos que la explicación nos llegue la próxima semana y luego el Congreso podrá evaluar la situación", agregó Jeffries.

Otro demócrata, Dick Durbin, miembro destacado de la comisión de Justicia del Senado, prometió una investigación, calificando la operación de "una violación de la ley".

"Después de manejar inadecuadamente los documentos de Epstein durante todo el año, la administración Trump está ahora violando la ley federal para proteger a los ricos y poderosos", acusó el senador.

"Se necesitó un acto del Congreso para obligar a Pam Bondi, Kash Patel y Dan Bongino a considerar la idea de hacer justicia.

Tenían una opción: las víctimas o Donald Trump. Eligieron a este último", declaró Durbin.

Por ahora, las amenazas de investigaciones, impeachment y la decepción expresada públicamente por algunas de las víctimas han llevado al Departamento a republicar "con censuras mínimas" 119 páginas sobre el caso de 2021 contra Maxwell en Nueva York por tráfico sexual, que el viernes habían sido divulgadas completamente oscurecidas.

"Los documentos y fotos continuarán siendo examinados de acuerdo con la ley y con la máxima cautela hacia las víctimas y sus familias", subrayó el departamento en un mensaje.

Además de las omisiones, los análisis de los medios estadounidenses indican que al menos 16 documentos han desaparecido de la página web del departamento dedicada al caso Epstein, incluyendo una fotografía que retrataba al presidente estadounidense.

Entre los archivos desaparecidos se encontraban imágenes de pinturas de mujeres desnudas, así como una serie de fotografías en un mueble y dentro de un cajón, donde se encontraba la imagen de Trump junto a Epstein, Melania y Maxwell. Esta imagen ya había sido publicada por varios sitios que trataron la relación entre el presidente y el financiero pedófilo.

Blanche, defendiendo su posición en un programa de NBC, enfatizó que la foto ya era conocida y que "como se ven mujeres, la hemos retirado".

La censura, reiteró, "simplemente sirve para proteger a las víctimas" y no al magnate.

"Estamos siguiendo un proceso muy metódico, con cientos de abogados que examinan cada documento y aseguran que los nombres de las víctimas y cualquier información que las concierna sean protegidos y oscurecidos, exactamente como lo requiere la ley de transparencia", afirmó el vicefiscal general.

Blanche también aseguró que ninguna información relacionada con Trump será oscurecida en los documentos ya publicados o en los que se publiquen en el futuro, a menos que deba ser "oscurecida por ley, como la información sobre las víctimas o por cualquier tipo de privilegio, como el secreto profesional entre abogado y cliente". (ANSA).