ANSA/EEUU: Las ejecuciones en EE.UU. casi se duplicaron en 2025

De acuerdo con el reporte, 46 personas fueron ejecutadas este año, frente a 25 en 2024. Florida concentró por sí sola 19 ejecuciones, cerca del 40% del total nacional, la cifra más alta registrada en un solo año en ese estado.

El informe señala que el segundo mayor número de ejecuciones por estado fue de cinco, registrado en Alabama, Carolina del Sur y Texas, lo que confirma una concentración geográfica de la aplicación de la pena capital.

El aumento de las ejecuciones se produjo en paralelo a un descenso sostenido del apoyo público a la pena de muerte, una tendencia que, según el DPIC, se mantiene desde hace varios años en Estados Unidos.

"Estas tendencias demuestran una clara discrepancia entre lo que quiere la opinión pública estadounidense y lo que están haciendo los funcionarios electos en materia de pena de muerte", afirmó Robin Maher, directora ejecutiva del Death Penalty Information Center.

El organismo aclaró que no adopta una postura a favor o en contra de la pena capital, pero sí cuestiona la forma en que se aplica el castigo.

Aunque el uso de la pena de muerte ha disminuido de manera general en Estados Unidos desde su pico en los años noventa, el informe destaca que algunos estados han intensificado su aplicación, en contraste con la tendencia nacional y con el debate público creciente sobre su eficacia, equidad y posibles errores judiciales.

Florida, en particular, aprobó en los últimos años cambios legales que facilitaron las sentencias de muerte, incluyendo la reducción del umbral de unanimidad requerido en los jurados para recomendar la pena capital, una medida que ha sido objeto de controversia entre juristas y defensores de los derechos humanos.

Actualmente, más de la mitad de los estados estadounidenses han abolido la pena de muerte o mantienen moratorias, mientras que otros continúan aplicándola de forma activa. El informe del DPIC subraya que esta fragmentación del sistema genera profundas diferencias en la administración de justicia penal según la jurisdicción. (ANSA).