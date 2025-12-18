ANSA/EEUU: Perpetua para el hombre que asesinó y desmembró a su esposa

Brian Walshe, de 50 años, fue hallado culpable el lunes de asesinato en primer grado, casi tres años después de la desaparición de su esposa, Anna Walshe, vista por última vez el 1 de enero de 2023 en su vivienda de Cohasset, en el estado de Massachusetts.

Según la fiscalía, el crimen estuvo parcialmente motivado por razones económicas. Tras el homicidio, Walshe habría descuartizado meticulosamente el cuerpo de su esposa y se habría deshecho de los restos en distintos contenedores de basura.

Durante el encubrimiento, los investigadores detectaron que el acusado realizó más de una docena de búsquedas en Google, entre ellas: "10 ways to dispose of a dead body if you really need to" ("10 formas de deshacerse de un cuerpo si realmente lo necesitás"), "hacksaw best tool to dismember" y "can you be charged with murder without a body".

La sentencia fue dictada en una audiencia celebrada en la Corte Superior del Condado de Norfolk. "Esa sentencia es inmensamente apropiada, considerando sus actos homicidas y el trauma de por vida que infligió a sus propios hijos", afirmó la jueza Diane Freniere al leer el fallo.

Durante la audiencia, Aleksandra Dimitrijevic, hermana de la víctima, tomó la palabra y describió el impacto devastador del crimen. "Perder a mi hermana en enero de 2023 cambió nuestras vidas para siempre y dejó un vacío insoportable", dijo. "Lucho con un duelo que aparece sin aviso, esperando cada mañana que todo esto sea solo una pesadilla", agregó.

En el juicio, los fiscales señalaron que la desaparición de Anna Walshe fue advertida luego de que su empresa inmobiliaria, Tishman Speyer, solicitara un control de bienestar el 4 de enero de 2023. En al menos cuatro entrevistas con la policía local y la Policía Estatal de Massachusetts, Brian Walshe afirmó que su esposa había viajado a Washington D.C. por trabajo y que no había vuelto a tener contacto con ella.

Días después, los investigadores descubrieron las búsquedas en internet realizadas por el acusado. Además, en el sótano de la vivienda familiar se encontraron rastros de sangre y un cuchillo dañado con manchas hemáticas, según informaron las autoridades. También se comprobó que Walshe gastó cientos de dólares en productos de limpieza, como mopas, cinta adhesiva y detergentes, al día siguiente de la desaparición de su esposa.

El cuerpo de Anna Walshe nunca fue recuperado, pero el cúmulo de pruebas forenses y digitales resultó determinante para la condena. (ANSA).