ANSA/EEUU: Republicanos acusan a demócratas de manipular caso Epstein contra Trump

Según informó Fox News, el equipo republicano de la comisión elaboró y distribuyó un memorando interno con "talking points" dirigido a los legisladores del partido, con el objetivo de desacreditar las recientes filtraciones atribuidas a los demócratas. En el documento, los republicanos sostienen que la oposición está difundiendo información de manera selectiva para "fabricar un cuadro político que no existe".

"El examen de la gestión federal de las investigaciones penales sobre Epstein y Ghislaine Maxwell revela un patrón persistente de mala conducta por parte de los demócratas", afirma el memorando, que los acusa de tergiversar testimonios, filtrar documentos seleccionados y manipular correos electrónicos e imágenes para dañar políticamente a Trump. "Como resultado, nada de lo que los demócratas publiquen o filtren sobre este asunto puede darse por válido", añade el texto.

El documento también insta a los republicanos de la comisión a cuestionar a los "medios tradicionales", a los que acusa de amplificar esas versiones sin una verificación adecuada. Según el memo, los medios habrían actuado como "un canal complaciente" en lugar de cumplir con estándares básicos de contraste de información.

"Esta combinación imprudente de distorsión partidaria y mala praxis mediática socava el trabajo de la Comisión, confunde al público y distrae de la responsabilidad de garantizar rendición de cuentas, transparencia y justicia para el pueblo estadounidense", señala el texto.

La disputa se produce en un momento particularmente sensible, a pocos días de la publicación completa de los archivos vinculados a Jeffrey Epstein, el financista acusado de tráfico sexual de menores, fallecido en prisión en 2019. El manejo político y mediático de estos documentos ha reavivado tensiones partidarias, con los demócratas impulsando la divulgación total y sectores republicanos denunciando un uso selectivo del material con fines políticos.

Epstein mantuvo vínculos con figuras influyentes del mundo político, empresarial y financiero durante décadas, lo que convirtió el caso en un tema recurrente de controversia pública.

Trump, al igual que otros líderes y personalidades, ha sido mencionado en distintos contextos, aunque hasta ahora no enfrenta cargos vinculados al caso.

El enfrentamiento en la Comisión de Supervisión refleja la creciente polarización en el Congreso, donde la investigación del caso Epstein se ha convertido en un nuevo campo de batalla político entre republicanos y demócratas. (ANSA).