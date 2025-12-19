ANSA/EEUU: Rubio reafirma la línea dura y tilda de "ilegítimo" al gobierno de Maduro

(AMPLIADA) (ANSA) - NUEVA YORK 19 DIC - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expuso este viernes los principales ejes de la política exterior de la administración de Donald Trump, con un fuerte énfasis en seguridad, estabilidad regional y presión diplomática sobre gobiernos considerados adversos a los intereses de Washington. Entre sus definiciones, volvió a calificar de "ilegítimo" al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro.

En una conferencia de prensa de cierre de año en el Departamento de Estado, Rubio señaló que Estados Unidos mantiene su postura de no reconocer la legitimidad del actual gobierno venezolano y reiteró que la Casa Blanca seguirá utilizando herramientas diplomáticas, económicas y de presión internacional para impulsar una transición política. Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión bilateral, marcado por sanciones, operativos estadounidenses en el Caribe y advertencias sobre posibles nuevas medidas.

Rubio sostuvo que la crisis venezolana continúa siendo una prioridad para Washington y vinculó la situación del país sudamericano con temas de migración, narcotráfico y seguridad regional. En ese marco, defendió la estrategia de presión como un mecanismo para forzar cambios políticos, al tiempo que rechazó las acusaciones de injerencia formuladas por Caracas.

La posición expresada por Rubio se inscribe en una estrategia de presión sostenida por la Casa Blanca, que incluye sanciones económicas, restricciones al sector energético venezolano y un endurecimiento del discurso diplomático. Estados Unidos sostiene que el gobierno de Maduro carece de legitimidad democrática tras procesos electorales que considera irregulares y sin garantías plenas de transparencia.

Desde su primer mandato, Trump adoptó una línea dura contra Caracas, política que volvió a intensificarse en los últimos meses, en paralelo con operativos estadounidenses en el Caribe y advertencias sobre posibles nuevas medidas si no se registran avances políticos concretos.

El secretario de Estado también se refirió a la relación con Colombia, subrayando que Estados Unidos "no permitirá" que los vínculos bilaterales se vean dañados por tensiones políticas con el presidente Gustavo Petro, y destacó la importancia estratégica del país como socio clave en la región.

En el plano internacional, Rubio abordó otros focos de conflicto. Señaló que Estados Unidos continúa involucrado en esfuerzos diplomáticos vinculados a la guerra en Ucrania, así como en iniciativas orientadas a contener la violencia en Gaza y en el conflicto entre Israel y Hamas, aunque evitó brindar detalles sobre negociaciones en curso.

Respecto a Sudán, indicó que el objetivo inmediato de la diplomacia estadounidense es lograr una cesación de hostilidades antes del nuevo año, con el fin de facilitar el ingreso de ayuda humanitaria en un país afectado por una grave crisis humanitaria.

Rubio también confirmó avances en la conformación de una fuerza internacional de seguridad para Haití, con compromisos de hasta 7.500 efectivos provenientes de distintos países. Según explicó, la iniciativa busca frenar la violencia de las pandillas y contribuir a la estabilización institucional del país caribeño.

Las declaraciones del secretario de Estado se producen en un momento de alta polarización política en Estados Unidos y con la política exterior como uno de los pilares del discurso de Trump.

La administración busca mostrar firmeza frente a gobiernos adversarios y liderazgo en escenarios de crisis, mientras enfrenta cuestionamientos internacionales por el impacto humanitario de sanciones y operaciones de seguridad. (ANSA).