ANSA/EEUU: Siguen las revelaciones del caso Epstein que involucran a Trump

Sin embargo, sus operaciones comerciales aún no se han reconstruido con base en documentos publicados por varios bancos importantes.

* DONALD TRUMP Y LA LOLITA EXPRESS: Según informes, el presidente viajó en el jet privado de Epstein ocho veces en la década de 1990, principalmente entre Florida y Nueva Jersey.

Ghislaine Maxwell, socia y cómplice del financiero pedófilo, viajó en al menos cuatro vuelos. Una mujer de 20 años no identificada también viajó a bordo al menos una vez.

* "THE INVISIBLE MAN": ése es el remitente indicado en el correo electrónico firmado A (identificado como Andrew A) y enviado desde la residencia real de Balmoral a la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, pidiéndole que le presente a "chicas nuevas y descaradas". "¿Has encontrado amigas?", pregunta el expríncipe.

* EL PASAPORTE FALSO: Se encontró un pasaporte austriaco caducado en la residencia de Epstein en Nueva York. Con la fotografía del financiero, pero a nombre de Marius Fortelni, promotor inmobiliario, se encontró un pasaporte austriaco caducado. Arabia Saudita figura como residencia.

* JES STAMLER Y LARRY SUMMERS: Nuevos documentos revelan que el exdirector ejecutivo de Barclays y el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos fueron nombrados por Epstein como ejecutores de su testamento. Sin embargo, sus nombres desaparecieron de la última versión del testamento, fechada en 2019.

* LA CARTA A LARRY NASSAR SOBRE EL MAGNATE: La carta de Epstein al exmédico del equipo nacional femenino de gimnasia de Estados Unidos, acusado de abuso, fue escrita cuando el financiero ya estaba en prisión.

Data de 2019 y se refiere al "amor de nuestro presidente por las mujeres jóvenes" (en aquel entonces Donald Trump).

"Cuando una joven belleza pasaba junto a él, le encantaba 'manosearla', mientras nosotros comemos comida de mala calidad en las cafeterías del sistema penitenciario. La vida es injusta", escribió Epstein.

* LA "FIESTA CON PROSTITUTAS EN MAR-A-LAGO": Una mujer no identificada supuestamente reportó al FBI en 2020 que sabía de una fiesta de prostitutas en Mar-a-Lago, donde Trump había invitado a los asistentes a otra fiesta en honor a Epstein en el año 2000. No está claro si los agentes investigaron lo denunciado. (ANSA).