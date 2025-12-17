ANSA/EEUU: Suben las facturas de gas en EEUU pese a promesas de Trump

El encarecimiento del gas se produce en un contexto de fuerte demanda internacional, especialmente desde Europa y Asia, lo que ha llevado a que una mayor porción de la producción estadounidense se destine a los mercados externos, presionando los precios internos.

La Casa Blanca atribuyó el aumento de los costos energéticos a las políticas implementadas por gobiernos demócratas anteriores, mientras que analistas independientes y críticos del gobierno de Donald Trump señalan que las decisiones de la actual administración, junto con los altos márgenes de ganancia de las grandes compañías de combustibles fósiles, juegan un papel central en la escalada de precios.

Durante la campaña electoral, el presidente Trump había prometido reducir a la mitad los costos de la electricidad y la energía en un plazo de doce meses.

Sin embargo, a casi un año del inicio de su segundo mandato en la Casa Blanca, los costos de los servicios públicos no solo no bajaron, sino que continúan aumentando y, según proyecciones del sector, podrían seguir al alza en 2026.

Economistas del sector energético advierten que, además del auge exportador, factores como la infraestructura limitada, los costos de transporte, las condiciones climáticas y la volatilidad de los mercados internacionales contribuyen a mantener la presión sobre los precios domésticos.

Estados Unidos se ha consolidado en los últimos años como uno de los mayores exportadores mundiales de gas natural licuado, una estrategia que fortalece su influencia geopolítica y genera importantes ingresos para la industria, pero que también expone a los consumidores locales a las fluctuaciones del mercado global.

El aumento sostenido de las facturas energéticas se ha convertido así en un tema sensible para los hogares estadounidenses, en un escenario de inflación persistente y desaceleración del crecimiento, y promete seguir siendo un eje central del debate político y económico en los próximos meses.

