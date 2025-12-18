ANSA/EEUU: Trump anuncia bonos navideños para los militares

La medida busca reconocer el servicio militar y brindar un alivio económico adicional a los efectivos en actividad, en un contexto de presiones inflacionarias y creciente costo de vida para las familias estadounidenses. El pago se realizará de manera directa y automática, sin necesidad de trámites adicionales por parte de los beneficiarios.

Sin embargo, el anuncio generó debate político y presupuestario en Washington.

Legisladores y analistas cuestionaron el origen de los fondos, que provendrían de partidas del Departamento de Defensa originalmente destinadas a programas de vivienda y otros rubros operativos, lo que abrió un nuevo frente de discusión sobre las prioridades de gasto del Pentágono.

Desde la Casa Blanca defendieron la iniciativa al señalar que se trata de una decisión excepcional y que no comprometerá la preparación ni la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas.

Críticos, en cambio, advirtieron que el uso de fondos militares para pagos extraordinarios podría sentar un precedente controvertido en la administración del presupuesto de defensa.

La medida se conoce en momentos en que el gobierno impulsa una agenda de fuerte respaldo a las fuerzas de seguridad y al sector militar, uno de los pilares políticos del presidente Trump de cara al próximo año.

El pago del denominado "dividendo guerrero" se inscribe en una serie de iniciativas impulsadas por la administración Trump para reforzar el respaldo político y económico a las Fuerzas Armadas. Durante su primer mandato, Trump promovió aumentos salariales para el personal militar y una expansión sostenida del presupuesto de defensa, que alcanzó niveles récord en los últimos años.

En el actual contexto, el anuncio del bono coincide con un Congreso dividido y con negociaciones pendientes sobre el financiamiento del gobierno federal y el presupuesto del Pentágono, lo que explica parte de las críticas sobre el uso de fondos originalmente asignados a programas estructurales, como vivienda y mantenimiento de bases militares. (ANSA).