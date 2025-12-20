ANSA/EEUU: Trump ataca al ISIS en Siria, fuego sobre 70 objetivos

Por Francesco Betr• (ANSA) - ROMA 20 DIC - Donald Trump mantiene su promesa y pasa de las amenazas a los hechos. A una semana de la muerte de tres estadounidenses en la región de Palmira, el presidente de Estados Unidos ordenó una amplia ofensiva contra el Estado Islámico en Siria.

Más de 70 objetivos del ISIS en distintas zonas fueron atacados en una masiva oleada de bombardeos en el marco de la operación "Ojo de Halcón", informó el Comando Central estadounidense (Centcom).

"Una represalia muy contundente", la definió Trump, advirtiendo que cualquiera que ataque o amenace a Estados Unidos "será golpeado más duramente que nunca".

Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, al menos cinco miembros del ISIS murieron en los ataques estadounidenses, entre ellos el líder de una célula responsable del uso de drones.

Una fuente de seguridad siria dijo a la AFP que los bombardeos apuntaron contra células yihadistas en el desierto de Badia, incluidas las provincias de Homs, Deir ez-Zor y Raqqa, y que no incluyeron operaciones terrestres. La mayoría de los objetivos se encontraba en una zona montañosa al norte de Palmira.

La acción militar, llevada a cabo con aviones de combate, helicópteros de ataque y artillería, cuenta con el apoyo del gobierno de Damasco, subrayó Trump.

En la operación participaron también cazas jordanos en el marco de la coalición internacional anti-ISIS, a la que recientemente se sumó la Siria del ya no tan nuevo líder Ahmed al-Sharaa. El presidente interino había visitado la Casa Blanca a comienzos de noviembre, al cierre de un proceso de rehabilitación que derivó también en el levantamiento definitivo de las sanciones contra el país, apenas unos días atrás.

El incidente de Palmira es el primero de este tipo desde que las fuerzas encabezadas por al-Sharaa derrocaron al gobierno de Bashar al-Assad y restablecieron relaciones con Washington.

Conocido en el pasado como Abu Mohammad al-Jolani, ex yihadista y líder de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), el presidente sirio fue durante años buscado por Estados Unidos y tenía una recompensa de US$10.000.000 por terrorismo, eliminada en diciembre de 2024.

Al-Sharaa se distanció de al-Qaeda hace años, disolvió el grupo original e inició un giro presentado como moderado.

La operación "Ojo de Halcón" sigue al ataque del 12 de diciembre en Palmira, donde un francotirador afiliado al Estado Islámico —posteriormente abatido— abrió fuego contra una patrulla conjunta estadounidense-siria, causando la muerte de dos soldados estadounidenses y de un intérprete civil.

Las autoridades de Damasco arrestaron a varios miembros de las fuerzas de seguridad tras comprobar que el atacante formaba parte de ellas y era sospechoso de simpatías extremistas.

En los días posteriores al incidente, Trump había prometido una respuesta "fuerte" y había recibido en Dover los féretros de los tres compatriotas fallecidos.

Ahora esa amenaza se ha traducido en una de las operaciones militares más amplias contra el ISIS de los últimos meses, mientras sobre el terreno se registran nuevos movimientos y refuerzos de las fuerzas estadounidenses en el noreste del país.

Una señal de continuidad estratégica en una región que sigue marcada por profundas inestabilidades. (ANSA).