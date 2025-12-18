ANSA/EEUU: Trump contra Biden, "heredé un desastre"

En un mensaje a los estadounidenses que duró menos de 20 minutos, el presidente casi no se detuvo en la política exterior y apenas hizo una mención a Gaza.

"He resuelto ocho guerras. Resolví la guerra en Gaza, llevando la paz a Medio Oriente por primera vez en años", dijo, sin nombrar en ningún momento a Ucrania ni a Venezuela.

Su discurso se centró en atacar a los demócratas —"la culpa es de ellos"— y en enumerar sus "logros", desde "la frontera más segura de la historia" hasta "la rápida baja de los precios", pasando por "salarios que crecen por encima de la inflación".

Todo eso —subrayó— en apenas 11 meses.

"Estoy poniendo las cosas en orden, vamos a tener un boom económico como nunca antes", prometió, en un intento por calmar el creciente malestar frente a un costo de vida que no cede y a un mercado laboral que muestra señales de debilitamiento.

La tasa de desempleo, de hecho, subió en noviembre al 4,6%, el nivel más alto desde 2021, mientras que la inflación se mantiene firmemente por encima del objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal.

En relación con el banco central, Trump reiteró que pronto habrá un nuevo presidente que "cree en tasas de interés bajas".

"Lucho por los estadounidenses y ya hemos logrado grandes resultados", afirmó, visiblemente enojado y frustrado. A continuación, anunció un warrior dividend, un "dividendo del guerrero", de US$1.776 para los militares. "Los cheques ya fueron enviados, llegarán para Navidad", explicó.

Pidió paciencia y aseguró que el próximo año los resultados de sus políticas serán más evidentes, especialmente en materia impositiva.

Algunos efectos de su gestión, sostuvo, ya son "claramente visibles": gracias a los aranceles —"son mi palabra favorita"—, Estados Unidos ya recibió "18 billones de dólares" en inversiones. Y esto, remarcó, es solo el comienzo.

"Hace un año éramos un país muerto. Ahora —concluyó— despertamos la envidia del mundo". (ANSA).