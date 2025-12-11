ANSA/EEUU: Trump lanza la "Gold Card", un visado millonario para atraer superricos

La Gold Card se inspira en el funcionamiento de la tradicional green card, pero con criterios mucho más estrictos.

Según el secretario de Comercio, Howard Lutnick, solo podrán acceder quienes posean "capacidades extraordinarias" y estén en condiciones de aportar "beneficios sustanciales" a la economía estadounidense.

El programa representa, en efecto, una apuesta del Gobierno a que las empresas estadounidenses recurran masivamente a esta nueva categoría migratoria, especialmente después de que la administración Trump endureciera los requisitos del visado H-1B, utilizado mayormente por trabajadores altamente calificados del sector tecnológico.

Para las compañías que soliciten la Gold Card en nombre de un empleado, el costo ascenderá a US$2.000.000, más US$15.000 para que la petición sea evaluada, además de comisiones adicionales que variarán según cada caso.

La Casa Blanca confirmó que, en breve, la Gold Card tendrá una hermana mayor: la "Platinum Card", cuyo valor inicial será de US$5.000.000, según detalla el sitio oficial trumpcard.gov. Los interesados ya pueden unirse a una lista de espera, aunque la administración advierte que el precio podría aumentar.

Trump defendió el elevado costo asegurando que "quien paga una cantidad así crea puestos de trabajo" y predijo que la tarjeta "se va a agotar porque es un gran negocio".

La versión platino incluirá un beneficio especialmente atractivo para los grandes patrimonios globales: permitirá pasar hasta 270 días al año en Estados Unidos sin estar sujetos al impuesto sobre la renta de ganancias generadas fuera del país.

La iniciativa se inscribe dentro de un esfuerzo mayor de la Casa Blanca por rediseñar el sistema migratorio estadounidense.

Mientras continúa la ofensiva del presidente contra la inmigración ilegal, Trump también ha impulsado cambios profundos en la inmigración legal: límites adicionales a los permisos de asilo, un nuevo travel ban para decenas de países, medidas contra distintos tipos de visados existentes y controles más estrictos para los turistas que ingresan con el sistema ESTA, quienes podrían ser sometidos a revisiones de redes sociales.

Los demócratas reaccionaron con dureza, acusando al mandatario de querer transformar a los Estados Unidos en "un país para los superricos", reflejo —dicen— de la propia Casa Blanca de Trump, considerada la más acaudalada de la historia moderna. Legisladores opositores denunciaron que, mientras se cierran puertas para solicitantes de refugio, trabajadores calificados y migrantes de bajos ingresos, la administración abre una vía privilegiada para quienes puedan pagar sumas millonarias. (ANSA).