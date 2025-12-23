ANSA/EEUU: Trump mencionado en nuevos archivos caso Epstein

El Departamento de Justicia, legalmente obligado a divulgar los archivos en virtud de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, reconoció la presencia del nombre de Trump en una publicación en la red social X, aunque advirtió que algunos documentos contienen "afirmaciones falsas y sensacionalistas".

"El Departamento de Justicia ha publicado oficialmente casi 30.000 páginas adicionales de documentos relacionados con Jeffrey Epstein. Algunos de estos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas hechas contra el presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020", señaló el organismo.

"Para ser claros, las afirmaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran un mínimo de credibilidad ya habrían sido utilizadas como arma contra el presidente Trump. Sin embargo, en cumplimiento de la ley y de los principios de transparencia, el Departamento de Justicia está publicando estos documentos con las protecciones legalmente requeridas para las víctimas de Epstein", añadió el comunicado.

La publicación se produce en medio de crecientes críticas de legisladores y sobrevivientes, que sostienen que el Departamento de Justicia no divulgó aún la totalidad de los registros exigidos por la ley.

Entre los documentos difundidos figura un correo electrónico fechado el 7 de enero de 2020, titulado "RE: Registros de vuelo de Epstein", que afirma que Trump habría viajado en el jet privado de Epstein en al menos ocho ocasiones entre 1993 y 1996, incluidas cuatro en las que también habría estado presente Ghislaine Maxwell, según reportes de la prensa estadounidense.

El mensaje señala además que en uno de los vuelos de 1993 Trump y Epstein figuran como los únicos pasajeros, y que en otro viaje aparecen Epstein, Trump y una mujer de veintitantos años.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, anunció que presentará una resolución para ordenar al Senado "iniciar acciones legales contra el Departamento de Justicia", al considerar que la divulgación realizada hasta ahora es inferior a los "cientos de miles" de documentos cuya publicación había prometido el fiscal general adjunto Todd Blanche.

"La ley aprobada por el Congreso es clara: liberar los archivos de Epstein en su totalidad para que los estadounidenses conozcan la verdad. En cambio, el Departamento de Justicia de Trump mantuvo redacciones y retuvo pruebas, infringiendo la ley", escribió Schumer en X.

El Congreso aprobó el mes pasado una ley —firmada por Trump el 19 de noviembre— que otorgó a la fiscal general Pam Bondi un plazo de 30 días para poner a disposición del público, en formato descargable y buscable, todos los documentos no clasificados del Departamento de Justicia relacionados con Epstein, con excepciones limitadas para proteger a las víctimas.

Un grupo de sobrevivientes difundió el lunes una carta en Instagram en la que denunció que "el público recibió solo una fracción de los archivos" y que muchos documentos presentaban "redacciones anormales y extremas sin explicación", mientras que en otros casos no se protegieron adecuadamente identidades de víctimas, causando "daños reales e inmediatos". El grupo sostuvo que el Departamento de Justicia "violó la ley" y reclamó supervisión inmediata del Congreso, incluidas audiencias y eventuales acciones legales.

Entre los nuevos documentos figura también una carta atribuida a Epstein, aparentemente enviada en 2019 desde prisión a Larry Nassar, el ex médico del equipo nacional estadounidense de gimnasia condenado por abusos sexuales. En la misiva, fechada el 13 de agosto de 2019, Epstein hace una referencia explícita al entonces presidente Trump. El financista se suicidó en su celda tres días antes de la fecha consignada en la carta.

Por otra parte, documentos citados por el Financial Times indican que Epstein había designado como ejecutores de su testamento al ex director ejecutivo de Barclays Jes Staley y al ex secretario del Tesoro Larry Summers en versiones de su testamento de 2012, 2013 y 2014, aunque ambos nombres ya no figuraban en el último testamento de 2019. (ANSA).