ANSA/EEUU: Trump prioriza el regreso a la Luna y posterga misiones a Marte

El plan se enmarca en el programa Artemis de la NASA, lanzado durante el primer mandato de Trump, y apunta a reforzar el liderazgo estadounidense en la exploración espacial.

Según el texto del decreto, un nuevo alunizaje "afirmaría el liderazgo de Estados Unidos en el espacio, sentaría las bases para el desarrollo económico de la Luna, prepararía el viaje a Marte e inspiraría a la próxima generación de exploradores estadounidenses".

El documento también señala que la NASA aspira a instalar los primeros componentes de un puesto avanzado lunar permanente antes de 2030, una infraestructura clave para estancias prolongadas en el satélite natural. Además, confirma los planes para desplegar reactores nucleares tanto en la Luna como en órbita, con el objetivo de garantizar suministro energético a futuras misiones y bases espaciales.

Actualmente, el regreso de astronautas estadounidenses a la superficie lunar está previsto para mediados de 2027 con la misión Artemis 3, aunque ese calendario ya sufrió múltiples postergaciones.

Especialistas del sector advierten que podrían registrarse nuevos retrasos, ya que el módulo de aterrizaje lunar que desarrolla SpaceX, la empresa de Elon Musk, aún no está listo para volar.

El nuevo orden ejecutivo incrementa la presión tanto sobre la NASA como sobre el sector espacial privado, que cumple un rol central en el programa Artemis, para cumplir los objetivos fijados por la administración Trump y acelerar el cronograma de exploración lunar.

Estados Unidos no envía astronautas a la superficie de la Luna desde la misión Apolo 17, en 1972.

Con el programa Artemis, la NASA busca establecer una presencia sostenida en el satélite, incluyendo el primer alunizaje de una mujer y de una persona afrodescendiente, y utilizar la Luna como plataforma de prueba para futuras misiones tripuladas a Marte. El giro estratégico anunciado por Trump refuerza la apuesta lunar como paso previo indispensable, en un escenario de creciente competencia espacial con potencias como China. (ANSA).