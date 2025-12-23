ANSA/EEUU: Trump voló ocho veces en el Lolita Express de Epstein

Esto, a pesar de que la administración se apresuró a hablar de "noticias falsas" sobre el presidente.

El magnate —según se desprende de los nuevos documentos— habría viajado al menos ocho veces en la década de 1990 en el Lolita Express, el jet privado de Epstein, y en al menos una ocasión habría estado presente, además de Ghislaine Maxwell, una joven no identificada de 20 años.

Los documentos también revelan que una mujer, también no identificada, relató al FBI en 2020 tener conocimiento de una "fiesta de prostitutas" celebrada en el 2000 en Mar-a-Lago, donde Trump había invitado a todos los asistentes a otra fiesta organizada en honor a Epstein.

Los archivos difundidos también contienen una carta que parece haber sido enviada por Epstein a Larry Nassar, el médico del equipo nacional de gimnasia de Estados Unidos condenado por abusos contra decenas de jóvenes atletas.

La carta data de cuando el financista ya estaba en prisión en 2019.

En la misiva hay una referencia "al amor por las mujeres jóvenes de nuestro presidente", en aquel entonces Donald Trump: "Cuando una joven belleza pasaba a su lado, le encantaba 'manosearla', mientras nosotros nos encontrábamos comiendo comida de mala calidad en los comedores del sistema penitenciario. La vida es injusta", escribió Epstein.

Consciente de la sensibilidad de la información difundida, el Departamento de Justicia acompañó la publicación de los nuevos archivos con una anotación muy precisa e inusual: el material divulgado "incluye afirmaciones falsas y sensacionalistas" contra el presidente.

Sin embargo, el intento de minimizar los daños y proteger al ocupante de la Casa Blanca no logró aplacar la ira por la difusión a cuentagotas de los documentos por parte de las autoridades estadounidenses (hasta ahora, unas 130.000 páginas de más de un millón disponibles).

Y rompiendo el silencio desde que se difundieron los primeros archivos, Trump no habló de su implicación: sorprendentemente, en cambio, simpatizó con Bill Clinton —"me dio pena ver sus fotos"— y criticó a los demócratas por haber forzado la publicación de documentos con el único objetivo de "distraer" a la opinión pública de los éxitos de la administración.

"Mucha gente está molesta por la publicación de las fotos —dijo el presidente desde Mar-a-Lago—. Personas que no tienen nada que ver con Epstein pero que aparecen en una foto con él porque estaban en una fiesta" y ven su "reputación arruinada".

La toma de distancia de Trump, sin embargo, no surtió ningún efecto. Y mientras se hace notar el silencio ensordecedor de muchos republicanos, los demócratas continúan presionando, amenazando con iniciar acciones legales, llegando incluso a un juicio político (impeachment) contra la ministra de Justicia, Pam Bondi.

Las víctimas de Epstein también se mostraron decepcionadas con los documentos revelados hasta ahora, pidiendo mayor transparencia y lamentando que algunos de sus nombres no hayan sido censurados en los archivos.

Los nuevos archivos difundidos también contienen un pasaporte falso de Epstein, pero no los datos financieros que todos esperan sobre el ex financiero.

Mientras tanto, nuevos elementos embarazosos surgen para el ex príncipe Andrés. De hecho, aparece un correo electrónico con el remitente "The Invisible Man" (el hombre invisible) enviado en 2001 desde la residencia real de Balmoral, firmado con una "A" y dirigido a Maxwell, pidiéndole que le presentara "nuevas amigas descaradas".

Finalmente, los documentos también corren el riesgo de dar un nuevo impulso a las teorías conspirativas según las cuales Epstein no se suicidó.

Entre los videos difundidos hay uno falso de 12 segundos en el que el ex financiero parece quitarse la vida.

Los documentos también revelan las dudas de un psicólogo sobre el primer intento de suicidio del ex financiero en julio de 2019.

"No sabemos si fue un montaje, si alguien más lo hizo o si se provocó una especie de abrasión en el cuello para llamar la atención", había escrito. Palabras destinadas a resonar con fuerza entre todos aquellos que aún están convencidos de que Epstein fue asesinado. (ANSA).