ANSA/EEUU: Venta récord de armas a Taiwán, China advierte

El paquete, anunciado por el gobierno de Taipéi, es el segundo autorizado desde el inicio del segundo mandato de Trump y representa un salto cualitativo y cuantitativo en el apoyo militar estadounidense a la isla. Incluye sistemas de misiles HIMARS, misiles tácticos ATACMS, obuses autopropulsados, misiles antitanque Javelin y TOW, drones, software militar y repuestos para helicópteros y misiles Harpoon, entre otros equipos.

Estados Unidos no reconoce formalmente a Taiwán como Estado, pero es su principal garante de seguridad, en el marco de una política orientada a reforzar la disuasión frente a un eventual ataque chino. El acuerdo aún debe ser aprobado por el Congreso estadounidense, aunque se espera que supere el trámite sin mayores obstáculos debido al respaldo bipartidista a la isla.

"Esta es la segunda venta de armas a Taiwán anunciada durante el segundo mandato de la administración Trump, lo que demuestra una vez más el firme compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Taiwán", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taipéi. El Ministerio de Defensa agregó que la operación podría entrar en vigor dentro de aproximadamente un mes.

La respuesta de Pekín no tardó en llegar. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, exigió a Estados Unidos "detener de inmediato el suministro de armas a Taiwán", al considerar que la operación viola gravemente el principio de la 'Una sola China' y los tres comunicados conjuntos sino-estadounidenses.

"La parte estadounidense ha anunciado abiertamente una venta masiva de armas avanzadas a Taiwán, lo que socava seriamente la paz y la estabilidad en el estrecho y envía una señal extremadamente equivocada a las fuerzas separatistas", afirmó Guo. Pekín calificó el acuerdo como la mayor venta de armas jamás registrada a la isla.

El vocero advirtió que Taiwán es el "núcleo de los intereses fundamentales de China" y la primera línea roja que no debe ser cruzada en las relaciones con Estados Unidos. "Nadie debería subestimar la firme determinación y la fuerte capacidad del gobierno y del pueblo chino para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial", añadió.

El anuncio se produce en un contexto de creciente presión militar china sobre Taiwán, con maniobras navales y aéreas cada vez más frecuentes en el estrecho. En respuesta, el gobierno del presidente taiwanés William Lai se comprometió a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PBI para 2030, mientras que el presupuesto del próximo año ya superará el 3%, en línea con los estándares de la OTAN.

La portavoz de la Oficina Presidencial de Taiwán, Karen Kuo, agradeció el respaldo estadounidense y afirmó que la venta de armas demuestra el cumplimiento de Washington de sus "compromisos de seguridad" con la isla. También destacó que Taipéi continuará fortaleciendo su capacidad defensiva y resiliencia social con el objetivo de "preservar la paz a través de la fuerza".

Para China, en cambio, la operación confirma lo que considera una estrategia estadounidense de "utilizar a Taiwán para contener a China", una política que, según Pekín, "no tendrá éxito" y solo incrementará el riesgo de una escalada militar en una de las regiones más sensibles del mundo. (ANSA).