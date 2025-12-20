ANSA/EEUU: Víctimas de Epstein hablan de reparación tardía

Maria Farmer, quien aseguró que una denuncia presentada ante el FBI en 1996 fue ignorada, calificó la divulgación como "asombrosa" y dijo sentirse "reivindicada", aunque expresó dolor por otras víctimas. "Este es uno de los mejores días de mi vida, pero también estoy devastada por todas las otras niñas que fueron dañadas porque el FBI no hizo su trabajo", señaló en un comunicado difundido por sus abogados.

Farmer había denunciado ante la oficina del FBI en Miami que Epstein robó fotografías que ella tomó de sus hermanas, entonces de 12 y 16 años, y que creía que esas imágenes fueron vendidas.

También afirmó que el financista pedía que se tomaran fotos de niñas en piletas.

El Departamento de Justicia publicó este viernes miles de páginas de registros vinculados a Epstein, más de cinco años después de que el financista —acusado y luego condenado por delitos sexuales— se suicidara en una cárcel de Manhattan en agosto de 2019. Epstein había sido arrestado e imputado por tráfico sexual federal, más de una década después de declararse culpable en Florida en 2008 por cargos vinculados a la prostitución de menores, en un acuerdo judicial ampliamente cuestionado por su benevolencia.

La publicación se produjo 30 días después de que el presidente Donald Trump promulgara la Epstein Files Transparency Act, una ley bipartidista que obliga a difundir "todos los registros no clasificados" del caso, con excepciones limitadas para proteger a las víctimas.

Otra denunciante, Dani Bensky, quien afirmó haber sido abusada por Epstein cuando tenía 17 años, valoró la difusión pero sostuvo que esperaba que se publicara más material. "Hay mucha información, pero no tanta como nos hubiera gustado ver", dijo a NBC News, y agregó que se siente "validada" tras años de negaciones.

Parte de los cerca de 3.500 archivos difundidos aparecen con tachaduras; algunos están marcados como CSAM (material de abuso sexual infantil). Las autoridades indicaron que no todos los documentos fueron publicados dentro del plazo inicial.

El vicefiscal general Todd Blanche informó al Congreso que habrá nuevas divulgaciones en las próximas semanas, y subrayó que la ley exige eliminar datos que permitan identificar a las víctimas.

Ghislaine Maxwell, condenada por reclutar y manipular a adolescentes para que fueran abusadas por Epstein, cumple una pena de 20 años de prisión dictada en enero de 2022. (ANSA).