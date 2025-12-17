ANSA/EEUU: Warner Bros. Discovery rechaza oferta hostil de Paramount

En un comunicado, el directorio de WBD afirmó que determinó que la oferta de Paramount Skydance "no es lo mejor para Warner Bros. Discovery ni para sus accionistas", una recomendación que, en la práctica, deja sin efecto la operación, aunque no descarta que Paramount pueda volver con una propuesta mejorada.

"Esta oferta, una vez más, no aborda las preocupaciones clave que hemos comunicado de manera consistente a Paramount a lo largo de nuestro extenso compromiso y la revisión de sus seis propuestas anteriores", sostuvo Samuel Di Piazza, presidente de WBD.

En paralelo, Warner Bros. Discovery ratificó su decisión de avanzar con el acuerdo previamente anunciado para vender su estudio, HBO y HBO Max a Netflix, señalando que "los términos de la fusión con Netflix son superiores", según expresó la compañía en una carta dirigida a los accionistas.

La ofensiva de Paramount, valuada en más de 108.000 millones de dólares, fue presentada pocos días después de que WBD anunciara planes para desprenderse de activos estratégicos en favor de Netflix. Paramount, dirigida por David Ellison, había argumentado que su propuesta podría recibir una aprobación regulatoria más rápida que una transacción con el gigante del streaming.

Ellison, hijo del multimillonario Larry Ellison, presidente de Oracle, había prometido respaldo financiero para la oferta.

Sin embargo, en los últimos días, el presidente Donald Trump lanzó críticas tanto contra Paramount como contra los Ellison.

El martes, Trump afirmó que el programa "60 Minutes" lo había tratado "mucho peor" desde la denominada "toma de carga", y agregó en su red Truth Social: "Si son amigos, ­odiaría ver a mis enemigos!".

Desde Netflix, la respuesta fue inmediata. La compañía celebró el rechazo de Warner Bros. a la oferta de Paramount.

"La junta directiva de Warner Bros. Discovery reforzó que el acuerdo con Netflix es superior y que nuestra adquisición es lo mejor para los accionistas", afirmó el co-CEO de Netflix, Ted Sarandos.

Agregó que se trató de "un proceso competitivo que entregó el mejor resultado para los consumidores, los creadores, los accionistas y la industria del entretenimiento en general".

En declaraciones a CNBC, el otro co-CEO de Netflix, Greg Peters, sostuvo que la compañía confía en que los reguladores verán la operación como "pro-consumidor, pro-creador, pro-trabajador" y beneficiosa para la competencia.

Paramount no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.

En tanto, el martes se conoció que la firma de capital privado vinculada a Jared Kushner se retiró de un grupo de fondos que había manifestado su intención de respaldar financieramente la oferta de Paramount sobre WBD.

Según presentaciones regulatorias, Warner Bros. Discovery también recibió propuestas adicionales. Sin identificar al oferente, la compañía indicó que otra empresa había ofrecido 25.000 millones de dólares en efectivo por sus redes de cable, junto con una participación del 20% en la unidad Streaming & Studios, activos que finalmente Netflix acordó adquirir de manera directa. (ANSA).