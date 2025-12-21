ANSA/Egipto: Terror sobre el Nilo, una italiana muere en choque de dos barcos

Una ciudadana italiana murió debido a las heridas sufridas después de que el barco en el que viajaba chocara con otra embarcación en la zona de Luxor, un área frecuentada por turistas por sus bellezas arquitectónicas, arqueológicas y naturales.

Según las primeras informaciones, poco después de las 19 hora local, el crucero Royal Beau Rivage, que transportaba a decenas de italianos, colisionó con otra embarcación a aproximadamente 30 kilómetros de la conocida localidad.

El impacto causó la destrucción de cuatro cabinas del Royal Beau Rivage.

La mujer, de 47 años, originaria de L'Aquila, se llamaba Denise Ruggeri, informaron fuentes egipcias. Viajaba con su esposo y resultó herida en un pulmón al caer en su cabina, y a pesar de los intentos de asistencia, falleció poco después.

Los funcionarios del consulado de Italia se pusieron en contacto de inmediato con el cónyuge de la ciudadana fallecida y con los operadores turísticos que acompañaban a otros italianos a bordo del barco.

La Farnesina comunicó que está siguiendo de cerca la situación junto con la embajada italiana en El Cairo y se están realizando verificaciones sobre los demás italianos presentes en la nave.

El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, está informado y sigue la evolución de los acontecimientos.

El embajador de Italia en El Cairo, Agostino Palese, confirmó la dinámica del incidente y precisó que, hasta ahora, no se tienen noticias del involucramiento de otros italianos, quienes estarían todos a salvo.

No es la primera vez que una travesía en el Nilo termina en desastre.

A finales de octubre, un incendio devastó un barco que transportaba alrededor de sesenta italianos, quienes fueron rescatados.

El incendio, que se desató por razones aún no del todo claras, puso en peligro la vida de los pasajeros.

En abril, seis personas murieron ahogadas en el Nilo, a unos 100 kilómetros de El Cairo, después de que un microbús cayera de un ferry.

Entre otros trágicos accidentes, en 2013 un crucero con 112 personas a bordo se hundió cerca de Asuán, en el sur del país.

Gracias a la rápida intervención de las autoridades de seguridad egipcias, los pasajeros, todos de nacionalidad egipcia, fueron rescatados. (ANSA).