ANSA/España: Descalabro del PSOE en Extremadura

El peor resultado en la historia del PSOE en esta región, tradicional feudo socialista, ahonda las horas bajas que vive el partido, que acumula desde hace meses varios casos de corrupción.

El PSOE optó para estos comicios como candidato por Miguel Ángel Gallardo, imputado en el caso del hermano de Sánchez por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias.

Gallardo presentó este lunes su dimisión como secretario general de los socialistas extremeños.

Sánchez, por su parte, realizó una remodelación limitada forzada por la salida de la hasta ahora ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, y ministra Portavoz, para encabezar las listas socialistas en las próximas elecciones regionales de Aragón.

La portavocía estará a partir de ahora a cargo de la actual titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, mientras que como ministra de Educación se incorpora la exalcaldesa de Toledo, Milagros Tolón.

Sin referirse a los resultados de las elecciones de Extremadura, Sánchez dijo al anunciar los cambios que el gobierno afronta esta segunda mitad de la legislatura "con energías renovadas" y "con las pilas cargadas".

Podemos, socio del PSOE en el gobierno, consideró que el "batacazo" de los socialistas en Extremadura "interpela y repercute directamente en Sánchez".

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, dijo que "es evidente que la deriva de este gobierno y que la deriva del PSOE encabezado por Pedro Sánchez está poniendo una alfombra roja y está echándonos a los brazos del PP y de Vox".

El conservador Partido Popular (PP) y la formación de extrema derecha Vox acapararon en las elecciones regionales de este domingo el 60% de los sufragios.

Vox fue el partido que más avanzó, casi 9 puntos, mientras que la debacle de los socialistas se tradujo en la pérdida de 108.000 votos y pasar de 28 a 18 diputados en el parlamento y el 25,79% de las papeletas.

El PP, que gobierna la región y convocó estos comicios de forma anticipada, obtuvo el 43% de los votos y subió de 28 a 29 escaños, lejos de la mayoría absoluta, fijada en 33, y necesita a Vox para gobernar. (ANSA).